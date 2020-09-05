"Приведи дела в порядок": лучшие книги по тайм-менеджменту
Afisha.bigmir.net подготовила подборку лучших книг по тайм-менеджменту, которые помогут успевать больше
Как часто Вы задаетесь вопросом: "Как все успеть?". Эта проблема многих занятых людей, ведь современный ритм жизни не позволяет расслабиться. Как эффективно использовать время на работе и планировать свой досуг. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила рейтинг книг для тех, кто хочет все успевать, что запланировал.
"Scrum. Научись делать вдвое больше за меньшее время " Джефф Сазерленд, 2016
Автор разработал революционную методику Scrum, которая позволяет эффективно планировать свою работу. Изобретенный им ступенчатый процесс разработки проекта, не только сплачивает команду, а также позволяет повысить эффективность работы. За 20 лет методика помогла в работе не только специалистам IT, сотрудникам ФБР, бизнесменам, но и обычным людям.
"Сделай это сейчас. 21 отличный способ сделать больше за меньшее время" Брайан Трейси, 2016
Автор уверяет, для того, чтобы достичь нужных результатов, необходима самодисциплина. По мнению автора, необязательно обладать особыми навыками или связями с влиятельными людьми.
Читай также: Живописные чудеса: ТОП-5 поразительных розовых озер в Украине
Трейси уверен в том, что люди опускающие руки редко добиваются успеха. Эта книга поможет научить управлять собственным временем и быть дисциплинированным во всех сферах жизни.
Джон Вон Эйкен "Возможно все", 2016
Автор книги описывает возможные стратегии и актуальные решения во время кризиса. Это то время, когда каждый может раскрыть свой потенциал и добиться успеха. Книга будет полезна не только для бизнесменов, руководителей и для всех, кто хочет достичь успеха в любой сфере жизни.
Лора Вандеркам "Я знаю, как ей все удается. Тайм-менеджмент успешных женщин", 2018
Бестселлер Вандеркам раскрывает интересные стратегии, с помощью которых каждая женщина может посвятить больше внимания тому, что ей нравится. В книге описан не только опыт автора, но и сто сорока трех успешных женщин, расписание которых она изучала. Книга будет полезной для женщин, которые стремятся гармонично совместить работу, семейную жизнь и личное развитие.
"Работай четыре часа в неделю. Новая психология успеха" Тимоти Феррисс
Книга американского предпринимателя и писателя разрушает все стереотипы работы в офисе и предлагает другой взгляд на понятие карьерного роста. Автор рассказывает, что работа может приносить радость, а время - реальные деньги.
Ранее сообщалось, что смотреть на больших экранах в сентябре. Долгожданные кинопремьеры - "Мулан", "Новые мутанты" и "Таинственный сад".