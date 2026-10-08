Миа Гот официально подала на развод с Шайей Лабафом

Актриса указала дату разрыва и требует опеку над дочерью

Автор: Коваленко Наталья

Британская актриса Миа Гот официально подала документы на развод со своим мужем, голливудским актером Шайей Лабафом. По данным издания TMZ, звезда картины «Пэрл» обратилась в суд во вторник, 6 октября.

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Причиной расторжения брака 32-летняя Гот указала «непреодолимые разногласия». В судебных бумагах актриса также раскрыла официальную дату их расставания — 28 июля 2025 года.

Миа требует предоставить ей первоочередную физическую и юридическую опеку над их общей 4-летней дочерью Изабель. Кроме того, она призвала суд полностью отменить возможность присуждения супружеской алиментной поддержки для кого-либо из экс-супругов.

Новость о разводе не стала неожиданностью для фанатов, так как в сети уже давно ходили слухи о раздельном проживании супругов. Лабаф уже состоит в новых отношениях с девушкой по имени Николь Мамфри.