АфишаАфиша
Русский Українська

Миа Гот официально подала на развод с Шайей Лабафом

Актриса указала дату разрыва и требует опеку над дочерью

Автор: Коваленко Наталья
Миа Гот официально подала на развод с Шайей Лабафом
Миа Гот официально подала на развод с Шайей Лабафом
Getty Images

Британская актриса Миа Гот официально подала документы на развод со своим мужем, голливудским актером Шайей Лабафом. По данным издания TMZ, звезда картины «Пэрл» обратилась в суд во вторник, 6 октября.

Читай также: Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс разошелся с Минкой Келли после 4 лет отношений

Причиной расторжения брака 32-летняя Гот указала «непреодолимые разногласия». В судебных бумагах актриса также раскрыла официальную дату их расставания — 28 июля 2025 года.

Миа требует предоставить ей первоочередную физическую и юридическую опеку над их общей 4-летней дочерью Изабель. Кроме того, она призвала суд полностью отменить возможность присуждения супружеской алиментной поддержки для кого-либо из экс-супругов.

Новость о разводе не стала неожиданностью для фанатов, так как в сети уже давно ходили слухи о раздельном проживании супругов. Лабаф уже состоит в новых отношениях с девушкой по имени Николь Мамфри.

Миа Гот и Шайа Лабаф
Миа Гот и Шайа Лабаф
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
Шайа ЛаБаф, шоу-бизнес, разводы звезд

Статьи по теме

Новый «Холостяк» Вячеслав Кравцов поделился впечатлениями от первой вечеринки
Новый «Холостяк» Вячеслав Кравцов поделился впечатлениями от первой вечеринки
Полякова рассекретила, какую профессию выбрала ее младшая дочь
Полякова рассекретила, какую профессию выбрала ее младшая дочь
Тринчер показала ягодицы и грудь, снявшись в стиле ретро у яхт
Тринчер показала ягодицы и грудь, снявшись в стиле ретро у яхт
«Убери руки от моего сына»: Дуглас рассказал, как пьяным нагрубил Джулии Робертс
«Убери руки от моего сына»: Дуглас рассказал, как пьяным нагрубил Джулии Робертс
Тяжелобольная Селин Дион упала на концерте в Париже
Тяжелобольная Селин Дион упала на концерте в Париже
Бритни Спирс показала редкое фото со взрослыми сыновьями с отдыха в «Долливуде»
Бритни Спирс показала редкое фото со взрослыми сыновьями с отдыха в «Долливуде»

Личность дня

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK