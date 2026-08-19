АфишаАфиша
Русский Українська

Комикесса Ткаченко попала в ДТП

Звезда Лиги смеха сообщила, что "машина каким-то чудом цела".

Автор: Дмитрий Сыч
Комикесса Ткаченко попала в ДТП
Где именно произошла авария, не сообщается
instagram yatkachihaya

Анастасия Ткаченко попала в дорожно-транспортное происшествие. Подробности обнародованы в блоге стендап-артистки.

Читай также: Модель Билык попала в ДТП, виновник которого скрылся

Об аварии звезда "Лиги смеха" написала в инстаграм-историях. По ее словам, после инцидента она вернулась домой. Серьезных последствий не было. Автомобиль также остался практически невредимым.

Одновременно комикесса отметила, что очень испугалась. И добавила, что для нее эта история – не столько о самой аварии, как о людях, оказавшихся рядом в сложный момент.

По словам Насти, друзья и близкие сразу приехали и поддержали ее, привезли ужин и цветы, окутали заботой. Другие знакомые звонили по телефону и писали, несколько раз переспрашивая, действительно ли с ней все в порядке.

Ткаченко поблагодарила свое окружение за поддержку и выразила близким любовь.

instagram yatkachihaya

Читай также: Блогерша Верба стала виновницей ДТП, повревидив машину возлюбленного

Юмористка не сообщила подробности самой аварии и того, где именно она произошла.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Комик, Лига Смеха, стендап, шоу-бизнес, ДТП

Статьи по теме

Екатерина Кузнецова призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином
Екатерина Кузнецова призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином
Осадчая поздравила сына с 5-летием и показала милое интервью с ним
Осадчая поздравила сына с 5-летием и показала милое интервью с ним
Светлицкая подтвердила отношения с Цымбалюком и поехала с ним отдыхать
Светлицкая подтвердила отношения с Цымбалюком и поехала с ним отдыхать
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции в кругу детей и молодого бойфренда
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции в кругу детей и молодого бойфренда
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон поделились общими фото из романтического отпуска на Гавайях
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон поделились общими фото из романтического отпуска на Гавайях
Тимберлейк поделился редкими семейными фото с сыновьями и женой
Тимберлейк поделился редкими семейными фото с сыновьями и женой

Личность дня

Владимир Кличко впервые прокомментировал смерть своей экс-невесты Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK