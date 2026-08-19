Комикесса Ткаченко попала в ДТП

Звезда Лиги смеха сообщила, что "машина каким-то чудом цела".

Где именно произошла авария, не сообщается

Анастасия Ткаченко попала в дорожно-транспортное происшествие. Подробности обнародованы в блоге стендап-артистки.

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Об аварии звезда "Лиги смеха" написала в инстаграм-историях. По ее словам, после инцидента она вернулась домой. Серьезных последствий не было. Автомобиль также остался практически невредимым.

Одновременно комикесса отметила, что очень испугалась. И добавила, что для нее эта история – не столько о самой аварии, как о людях, оказавшихся рядом в сложный момент.

По словам Насти, друзья и близкие сразу приехали и поддержали ее, привезли ужин и цветы, окутали заботой. Другие знакомые звонили по телефону и писали, несколько раз переспрашивая, действительно ли с ней все в порядке.

Ткаченко поблагодарила свое окружение за поддержку и выразила близким любовь.

instagram yatkachihaya

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Юмористка не сообщила подробности самой аварии и того, где именно она произошла.