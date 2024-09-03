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Кипр отправит на Евровидение звезду сериала Эйфория

Песня, которую исполнитель представит на конкурсе, пока не называется.

Автор: Дмитрий Сыч
Кипр отправит на Евровидение звезду сериала Эйфория
Тео в шоу-бизе – с подросткового возраста
instagram theoevan_

Кипр стал первой страной, официально назвавшей своего представителя на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". Им стал певец и актер Тео Эван, известный своей ролью в популярном сериале "Эйфория".

Тео начал карьеру в подростковом возрасте, занимаясь музыкой и танцами, а затем учился в престижном музыкальном колледже Беркли. В 2021 году он дебютировал с песней "The Wall".

Пока что не раскрыта песня, с которой Тео выступит на "Евровидении", но он уже выразил свое нетерпение встретиться с фанами на песенном конкурсе.

instagram theoevan_

instagram theoevan_

"Евровидение-2025" пройдет в Базеле, Швейцария. Конкурс состоится 13, 15 и 17 мая 2025 года на многофункциональной арене St. Jakobshalle, которая может вместить до 16 тысяч зрителей. Базель был выбран швейцарским вещателем SRG среди других претендентов, включая Женеву.

Ранее сообщалось, что 28 лет исполнилось звезде "Эйфории" Зендее Коулман.

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Теги:
музыка, Евровидение, Кипр

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