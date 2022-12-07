Камалия в военной форме презентовала новый трек "Кордони"

Певица приурочила новинку к Дню ВСУ.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Камалия презентовала новую песню и клип "Кордони", в котором предстала в военной форме. Как рассказала артистка, музыкальная новинка приурочена к Дню Вооруженных Сил Украины 6 декабря.

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Камалия объяснила, что в клипе она надела военную форму не просто так. Это напоминание аудитории, что защищают Украину не только мужчины, но и женщины.

В клипе постоянная смена картинки: пение исполнительницы с кадрами с военными Украины и даже с героиней мема - россиянкой, которая не хочет уезжать из Крыма.

Режиссером видеоряда выступил Влад Разиховский.

Также Камалия обратилась и к российскому врагу: "У нас свои пути и законы! На своей земле мы не знаем усталости! Оставь наши границы. Лучше домой, возвращайся домой".