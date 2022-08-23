Жена Гордона сообщила об осуществлении "маленькой мечты"

Олеся Бацман пообещала раскрыть интригу завтра утром.

Олеся Бацман, третья супруга украинского журналиста Дмитрия Гордона и мать троих его дочерей, сообщила на своей инстаграм-странице о воплощенной в жизнь мечте. Женщина не уточнила, о чем именно идет речь. Однако ее внешний вид и локация, запечатленные на выложенном кадре, служат подсказкой для публики.

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Скорее всего, Бацман записала песню. Ведь она позировала перед студийным микрофоном и в больших наушниках. Позади нее висели акустические гитары.

Одна из инстаграмщиц написала, что слышала пение Олеси в Ютюбе. "Это больше чем талант", – оценила вокальные способности второй половины Гордона женщина.

instagram alesiabatsman

Дмитрий Гордон, напомним, тоже причастен к певческой деятельности. Он выпустил 7 альбомов и снялся в 8 клипах. Это – как сольные музыкальные ролики, так и совместные (с Натальей Могилевской, Валерием Леонтьевым, Александром Розенбаумом и другими исполнителями).

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Ранее мы писали о том, что Дмитрий Гордон помянул Руслану Писанку, опубликовав свой давний клип. В нем он снялся в компании ныне покойной телеведущей и Валерия Леонтьева.