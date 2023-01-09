Самые ожидаемые фильмы 2023 года: рейтинг от IMDb
Какие картины попали в десятку
Самый большой в мире веб-ресурс о кинематографе IMDb составил список самых ожидаемых кинолент 2023 года на основе предпочтений и ожиданий пользователей сайта.
Первое место в списке досталось картине «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. На второй строчке — фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", а третье место заняла криминальная драма "Убийцы лунного цветка" из Леонардо Ди Каприо.
ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2023 года выглядит так:
- 1. «Барби »
Дата выхода в кинопрокат: 21 июля
- 2. «Винни-Пух: Кровь и мед»
Дата выхода в кинопрокат: 15 февраля
- 3. «Убийцы лунного цветка»
Дата выхода в кинопрокат: май
- 4. «Опенгеймер»
Дата выхода в кинопрокат: 21 июля
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5 «Русалочка»
Дата выхода в кинопрокат: 26 мая
- 6. «Братья Супер Марио в кино»
Дата выхода в кинопрокат: 7 апреля
- 7. «Индиана Джонс и циферблат судьбы»
Дата выхода в кинопрокат: 30 июня
- 8. «Джон Вик 4»
Дата выхода в кинопрокат: 24 марта
- 9. «Неудержимые 4»
Дата выхода в кинопрокат: сентябрь
- 10. «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Дата выхода в кинопрокат: 17 февраля
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