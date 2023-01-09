Какие картины попали в десятку

Автор: Коваленко Наталья

Самые ожидаемые фильмы 2023 года: рейтинг от IMDb

Самый большой в мире веб-ресурс о кинематографе IMDb составил список самых ожидаемых кинолент 2023 года на основе предпочтений и ожиданий пользователей сайта.

Первое место в списке досталось картине «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. На второй строчке — фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", а третье место заняла криминальная драма "Убийцы лунного цветка" из Леонардо Ди Каприо.

ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2023 года выглядит так:

1. «Барби »

Дата выхода в кинопрокат: 21 июля

2. «Винни-Пух: Кровь и мед»

Дата выхода в кинопрокат: 15 февраля

3. «Убийцы лунного цветка»

Дата выхода в кинопрокат: май

4. «Опенгеймер»

Дата выхода в кинопрокат: 21 июля

5 «Русалочка»

Дата выхода в кинопрокат: 26 мая

6. «Братья Супер Марио в кино»

Дата выхода в кинопрокат: 7 апреля

7. «Индиана Джонс и циферблат судьбы»

Дата выхода в кинопрокат: 30 июня

8. «Джон Вик 4»

Дата выхода в кинопрокат: 24 марта

9. «Неудержимые 4»

Дата выхода в кинопрокат: сентябрь

10. «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Дата выхода в кинопрокат: 17 февраля

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