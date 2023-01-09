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Самые ожидаемые фильмы 2023 года: рейтинг от IMDb

Какие картины попали в десятку

Автор: Коваленко Наталья
Самые ожидаемые фильмы 2023 года: рейтинг от IMDb
Самые ожидаемые фильмы 2023 года: рейтинг от IMDb
imdb

Самый большой в мире веб-ресурс о кинематографе IMDb составил список самых ожидаемых кинолент 2023 года на основе предпочтений и ожиданий пользователей сайта.

Первое место в списке досталось картине «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. На второй строчке — фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", а третье место заняла криминальная драма "Убийцы лунного цветка" из Леонардо Ди Каприо.

ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2023 года выглядит так:

  • 1. «Барби »

Дата выхода в кинопрокат: 21 июля

  • 2. «Винни-Пух: Кровь и мед»

Дата выхода в кинопрокат: 15 февраля

  • 3. «Убийцы лунного цветка»

Дата выхода в кинопрокат: май

  • 4. «Опенгеймер»

Дата выхода в кинопрокат: 21 июля

  • 5 «Русалочка»

Дата выхода в кинопрокат: 26 мая

  • 6. «Братья Супер Марио в кино»

Дата выхода в кинопрокат: 7 апреля

  • 7. «Индиана Джонс и циферблат судьбы»

Дата выхода в кинопрокат: 30 июня

  • 8. «Джон Вик 4»

Дата выхода в кинопрокат: 24 марта

  • 9. «Неудержимые 4»

Дата выхода в кинопрокат: сентябрь

  •  10. «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Дата выхода в кинопрокат: 17 февраля

Ранее мы писали, что Алина Шаманская объявила о разводе со звездой «Квартала» Русланом Ханумаком.

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Теги:
фильмы, IMDb, Что посмотреть

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