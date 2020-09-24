Представлен трейлер фильма "Дело чикагской семёрки"

Саша Барон Коэн снова играет нешуточную роль.

Знакомитесь: Эдди Редмэйн, Джозеф Гордон Левитт, Алекс Шарп, Саша Барон Коэн, Джереми Стронг, Яхья Абдул-Матин II в одном фильме. Они расскажут о "Чикагской семерке". Это киноверсия исторических событий 1968 года, сценаристом и режиссером которой является оскароносный сценарист Аарон Соркин ("Социальная сеть", "Стив Джобс").

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Основой для фильма послужил нашумевший судебный процессе 52-летней давности, в ходе которого федеральное правительство США предъявило обвинения семи мужчинам в заговоре, подстрекательстве к беспорядкам и других грехах, связанных с войной во Вьетнаме и контркультурными протестами.

Поговорим о своевременности. Как показано в трейлере, Соркин затрагивает тему демонстраций – того, что может повлечь за собой насилие во время протестов, политический раскол, жестокость полиции и расизм. Поэтому критики считают, что нынче – идеальное время для выхода фильма.

Официальный синопсис картины "Дело чикагской семёрки" таков:

То, что задумывалось как мирный протест на Национальном съезде Демократической партии 1968 года, превратилось в жестокое столкновение с полицией и Национальной гвардией. Организаторам протеста, включая Эбби Хоффмана, Джерри Рубина, Тома Хейдена и Бобби Сила, были предъявлены обвинения в заговоре с целью подстрекательства к беспорядкам. Последовавший за этим судебный процесс стал одним из самых громких в истории.

Саша Барон Коэн прославился юмористическими ролями Бората, Али Джи и Бруно. Но в последнее время звезду потянуло на более серьезные проекты. К таким, например, относится сериал "Шпион" 2019 года, где актер сыграл израильского разведчика Эли Коэна.

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