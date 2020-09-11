Умер актер-карлик Стиви Ли из Американской истории ужасов
Знакомый многим актер умер в возрасте 54 лет. Его смерть стала неожиданной для всего окружения
Известный актер ушел из жизни в среду, 9 сентября
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Известный американский актер и звезда рестлинга Стиви Ли умер в собственном доме в среду утром, 9 сентября. Причины и обстоятельства гибели выясняются. Гибель мужчины стала неожиданностью для всех. Об этом сообщают иностранные СМИ.
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Напомним, карьеру молодой Стиви начал в рестлинге. Его шутливо называли Марионетка Психо Гном. Позже мужчина ушел в кино. Он известен многим по ролям в таких фильмах, как Американская история ужасов, Оз: Великий и ужасный, Американский пирог.
Ранее сообщалось о том, что умерла звезда Игры престолов Дайана Ригг. Женщина скончалась от рака в возрасте 82 лет.