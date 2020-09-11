Умерла звезда Игры престолов Дайана Ригг

Актриса умерла от рака в возрасте 82 лет

В четверг, 10 сентября в возрасте 82 лет ушла из жизни известная актриса Дайана Ригг. Об этом сообщают иностранные СМИ. По словам ее дочери, что актриса умерла от рака после того, как в марте ей поставили диагноз.

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Дайана Ригг известна по роли Трейси ди Винченцо в бондиане "На секретной службе ее Величества" 1969 года. На официальном аккаунте бондианы почтили память актрисы:

Нам очень грустно узнать о кончине Дамы Дайаны Ригг, легендарной актрисы, которую очень полюбили поклонники Бонда за ее запоминающееся исполнение роли Трейси ди Винченцо в "На секретной службе ее Величества", единственной женщины, вышедшей замуж за Джеймса Бонда. Мы сердцем и душой с ее семьей и друзьями в это печальное время

Актриса также снялась в таких лентах, как "Доктор Кто", "Дыши ради нас", "Король Лир", "Миссис Брэдли", "Разрисованная вуаль", "Больница", но больше всего ее полюбили за роль Оленны Тирелл в сериале "Игра престолов".

В аккаунте сериала "Игра престолов" также почтили память актрисы и написали: "Будь драконом. Королевство всегда будет помнить Дайану Ригг".

Ранее сообщалось, вышел новый новый трейлер бондианы "Не время умирать" в главной роли с Дэниелом Крейгом.