Названы фильмы, которые могут представить Украину на Оскаре

Оглашение результатов национального отбора состоится 24 сентября

Украинский Оскаровский комитет назвал три фильма, которые могут принять участие в борьбе за премию Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ГосКино Украины.

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В 2020 году в национальном отборе участвуют три фильма.

Драма "Атлантида". В центре сюжета показан 2025 год в Украине, окончание войны и возвращение оккупированного Донбасса, который непригоден для проживания. Режиссер Валентин Васянович.

Лирическая комедия "Мои мысли тихие". В фильме показана вечная проблема родителей и детей. В центре сюжета молодой музыкант, которому дали заказ записать звуки украинских животных в Карпатах, а мама, которая отправилась вместе с ним, постоянно его отвлекает. Режиссер - Антонио Лукич.

Документальный фильм "Земля голубая, как апельсин". В документальном фильме показана семья, которая живет в зоне военных действий на Донбассе. Постоянные обстрелы, которые почти никогда не прекращаются, но даже в таких условиях они стараются радоваться жизни: снимают фильмы про свою жизнь во время войны, играют на музыкальных инструментах. Режиссер Ирина Цилык.

В 2019 году претендентом от Украины на премию "Оскар" стала драма "Домой" Наримана Алиева.

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