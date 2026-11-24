Актер заявил о нехватке ролей

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Махершала Али, который дважды выигрывал «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, заявил о сложностях с поиском ролей. Об этом 52-летняя звезда фильмов «Лунный свет» и «Зеленая книга» рассказал в подкасте Кармело Энтони 7PM in Brooklyn.

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По словам Али, в современной киноиндустрии не хватает качественного материала, а большинство проектов, которые получают зеленый свет, просто не предлагают ему достойных ролей.

«В подавляющем большинстве проектов, которые запускают в производство, для меня нет ролей. Надо мыслить именно так, понимаете? Так что не имеет значения, хоть бы у меня было 17 "Оскаров". Если кто-то не пишет что-то специально под тебя или не запускает проект, имея тебя в виду, ты, как и все остальные, ждешь, ищешь и высматриваешь», — объяснил актер.

Махершала добавил, что хотя кинозвезды могут сами продюсировать собственные картины, этот путь обычно занимает от трех до пяти лет.

Отвечая на вопрос о том, помогает ли победа на «Оскаре» темнокожим актерам закрепиться в индустрии, Али отметил, что громких слов вокруг этого немало, но на практике это не всегда дает реальные рычаги. Он подчеркнул, что стремится сниматься в сильном кино как личность, а не попадать в рамки «проектов для галочки» в плане разнообразия.