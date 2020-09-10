Сериал "Ходячие мертвецы" будет закрыт после 11 сезона

В последнем сезоне запланированы 24 серии, которые будут показаны в течение 2021-2021 годов

В компании AMC объявили о закрытии американского сериала "Ходячие мертвецы" после выхода последнего 11 сезона. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Сериал должен был выйти уже в 2020 году, но был отложен из-за пандемии.

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В последнем сезоне запланированы 24 серии, которые будут показаны в течение 2021-2021 годов. В 2023 году компания планирует создать спин-офф сериала в формате антологии, в котором покажут приключения Дэрила Диксона и Кэрол Пелетье в исполнении Нормана Ридуса и Мелиссы Макбрайд.

Американский постапокалиптический телесериал создан Фрэнком Дарабонтом. Сюжет основан на одноименной серии комиксов. Первая серия вышла на экраны 31 октября 2010 года.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер фантастического фильма "Дюна".