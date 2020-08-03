Что смотреть: ТОП-8 самых ожидаемых сериалов августа
Новинки и продолжения хитов
Последний месяц лета вот-вот порадует долгожданными фильмами, которые можно будет посмотреть на больших экранах. Но не обходится и без свежих серий долгожданных сериалов, среди которых есть и продолжения нашумевших хитов, и многообещающие новинки от крупных каналов и стриминговых сервисов.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-8 самых ожидаемых сериалов августа.
- Беглец (1 сезон) (3 августа)
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В центре сюжета - мужчина, который стал свидетелем теракта в метро. Его замечают СМИ, после чего весь мир уверяется в том, что он и есть злодей. Теперь он вместе с легендарным полицейским должен найти виноватого, чтобы очистить свое имя.
- Звездный Путь: Нижние палубы (1 сезон) (6 августа)
Анимационный сериал во франшизе Стартрека, который расскажет о команде самого незначительного корабля в Звездном флоте. Все они - бунтари, бездарности, фанаты своего дела и прочие. К тому же, это первая полноценная комедия в серии.
- Тед Лассо (1 сезон) (14 августа)
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Комедийная новинка от +, повествующая о тренере сборной колледжа по американскому футболу Теде Лассо. Он не особо удачлив, но однажды ему предлагают переехать в Англию и тренировать профессионалов. Вот только Тед не конца понимает различия между европейским футболом и американским.
- Страна Лавкрафта (1 сезон) (16 августа)
В Америке 50-ых молодой афроамериканец приезжает с корейской войны и узнает, что его отца похитили оккультисты. Все это напоминает ему ужастики Говарда Лавкрафта, которые родитель запрещал ему читать. Однако именно произведения знаменитого автора помогут главному герою разобраться во всем.
- Биохакеры (1 сезон) (20 августа)
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Немецкий сериал, который обещает порадовать острым детективным сюжетом об ученых. Они экспериментируют с генетикой и к ним попадает одаренная студентка биофака. Вот только там все не совсем легально, а девушка попала к ним с целью выяснить, причастны ли эти люди к гибели ее родственника.
- Люцифер (5 сезон) (21 августа)
Фэнтезийная драма о повелителе преисподней возвращается с пятым и предпоследним сезоном на . И в нем зрителей ожидают новые дела и приключения харизматичного и обаятельного Люцифера, который теперь живет в Лос-Анджелесе.
- Я ненавижу Сьюзи (1 сезон) (28 августа)
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Главная героиня - актриса Сьюзи Пикл, ставшая жертвой хакерского взлома. Теперь ее интимные снимки гуляют по Сети. И это значительно подпортило ее карьеру и стало причиной бед, разбираться с которыми девушке поможет ее подруга и менеджер.
- Мир женатой пары (1 сезон) (точная дата выхода еще не объявлена)
Южнокорейская драма, которая выйдет на , рассказывает о браке двух успешных людей, у которых есть сын, а их жизнь со стороны выглядит счастливой и беззаботной. Но муж начинает изменять, что приводит к череде странных поступков. К слову, проект уже стал хитом на родине, а стрим-сервис выпускает его в этом месяце для зрителей со всего мира.
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