Что смотреть: ТОП-8 самых ожидаемых сериалов августа

Новинки и продолжения хитов

Последний месяц лета вот-вот порадует долгожданными фильмами, которые можно будет посмотреть на больших экранах. Но не обходится и без свежих серий долгожданных сериалов, среди которых есть и продолжения нашумевших хитов, и многообещающие новинки от крупных каналов и стриминговых сервисов.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-8 самых ожидаемых сериалов августа.

Беглец (1 сезон) (3 августа)

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В центре сюжета - мужчина, который стал свидетелем теракта в метро. Его замечают СМИ, после чего весь мир уверяется в том, что он и есть злодей. Теперь он вместе с легендарным полицейским должен найти виноватого, чтобы очистить свое имя.

Звездный Путь: Нижние палубы (1 сезон) (6 августа)

Анимационный сериал во франшизе Стартрека, который расскажет о команде самого незначительного корабля в Звездном флоте. Все они - бунтари, бездарности, фанаты своего дела и прочие. К тому же, это первая полноценная комедия в серии.

Тед Лассо (1 сезон) (14 августа)

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Комедийная новинка от +, повествующая о тренере сборной колледжа по американскому футболу Теде Лассо. Он не особо удачлив, но однажды ему предлагают переехать в Англию и тренировать профессионалов. Вот только Тед не конца понимает различия между европейским футболом и американским.

Страна Лавкрафта (1 сезон) (16 августа)

В Америке 50-ых молодой афроамериканец приезжает с корейской войны и узнает, что его отца похитили оккультисты. Все это напоминает ему ужастики Говарда Лавкрафта, которые родитель запрещал ему читать. Однако именно произведения знаменитого автора помогут главному герою разобраться во всем.

Биохакеры (1 сезон) (20 августа)

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Немецкий сериал, который обещает порадовать острым детективным сюжетом об ученых. Они экспериментируют с генетикой и к ним попадает одаренная студентка биофака. Вот только там все не совсем легально, а девушка попала к ним с целью выяснить, причастны ли эти люди к гибели ее родственника.

Люцифер (5 сезон) (21 августа)

Фэнтезийная драма о повелителе преисподней возвращается с пятым и предпоследним сезоном на . И в нем зрителей ожидают новые дела и приключения харизматичного и обаятельного Люцифера, который теперь живет в Лос-Анджелесе.

Я ненавижу Сьюзи (1 сезон) (28 августа)

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Главная героиня - актриса Сьюзи Пикл, ставшая жертвой хакерского взлома. Теперь ее интимные снимки гуляют по Сети. И это значительно подпортило ее карьеру и стало причиной бед, разбираться с которыми девушке поможет ее подруга и менеджер.

Мир женатой пары (1 сезон) (точная дата выхода еще не объявлена)

Южнокорейская драма, которая выйдет на , рассказывает о браке двух успешных людей, у которых есть сын, а их жизнь со стороны выглядит счастливой и беззаботной. Но муж начинает изменять, что приводит к череде странных поступков. К слову, проект уже стал хитом на родине, а стрим-сервис выпускает его в этом месяце для зрителей со всего мира.

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