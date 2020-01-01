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Что смотреть: ТОП-8 самых ожидаемых сериалов июля

Новинки и продолжения отличных сериалов
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Сериалы июля
Сериалы июля
/Flickr

Новый месяц - новые сериалы и долгожданные продолжения уже полюбившихся шоу. И в этот раз их тоже будет много и все они разнообразны - от жанров до выпускающих их каналов и сервисов. Так что стоит запастись временем и выбрать для себя те проекты, которые скрасят свободные летние вечера.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-8 самых ожидаемых сериалов июля.

  1. Проклятие: Начало (мини-сериал) (3 июля)

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Культовая хоррор-франшиза перекочевала и на Netflix с новым ответвлением. На сей раз зрителям расскажут о жутком доме, в котором слышно странные звуки по ночам. И тогда этим делом начинается интересоваться местный исследователь паранормальной активности.

  1. Без гражданства (1 сезон) (8 июля)

В центре сюжета - несколько людей, встретившихся в австралийском лагере для беженцев. Кто-то сбежал с войны, кто-то выдает себя за гражданина другой страны. Одна из охранниц узнает, что ее коллеги жестоко обходятся с мигрантами, о чем и прознает пресса. Но некая чиновница пытается сгладить углы и решить последствия скандала.

  1. Ее голос (1 сезон) (10 июля)

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Талантливая Бесси Кинг, живущая в Нью-Йорке, поет и играет на инструментах, попутно переживая неурядицы в личной жизни и в семье. И эта история не только о ней, но и о других молодых музыкантах, ищущих свой стиль.

  1. Дивный новый мир (1 сезон) (16 июля)

Долгожданная экранизация культовой антиутопии Олдоса Хаксли, в этот раз повествующая о Лондоне будущего, где царит культура потребления, а людей выращивают в инкубаторах. Все проблемы человечества может решить синтетический наркотик сом, на котором сидит все население. Но однажды двое лондонцев попадают во внешний мир и знакомятся с человеком, который был рожден естественным путем.

  1. Проклятая (1 сезон) (17 июля)

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Еще одна новинка от Netflix, являющаяся феминистичным переосмыслением легенды о короле Артуре. Главной героиней является девушка Нимуэ, у которой есть мистические способности. Потеряв мать, она знакомится с наемником по имени Артур, вместе с которым отправляется на поиски Мерлина и волшебного меча Экскалибура.

  1. Алиенист (2 сезон) (19 июля)

Долгожданный второй сезон захватывающего ретродетектива с тремя уже полюбившимися главными героями. В новых сериях они будут расследовать исчезновение дочери испанского дипломата.

  1. Потрепанные (1 сезон) (30 июля)

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1980-ые. Домохозяйка Симона возвращается из Лондона в австралийский город после смерти своего богатого мужа, который оставил ей не наследство, а кучу долгов. Теперь ей с двумя детьми-подростками придется столкнуться и со своим прошлым, и с курьезами, и с непростыми ситуациями.

  1. Академия Амбрелла (2 сезон) (31 июля)

Один из самых ожидаемых супергеройских сериалов вернется только в конце месяца, зато сразу со всеми сериями. На этот раз главным героям, обладающим различными суперспособностями, придется спасаться от апокалипсиса, попав в эпоху 1960-ых.

Ранее мы писали о пяти сериалах с отличным сюжетом, которые вы могли пропустить

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Источник: Afisha.bigmir.net
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