ТОП-5 стильных сериалов, которые можно смотреть взахлеб

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Стильные сериалы /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составили подборку из пяти сериалов, которые сняты со вкусом и особым чувством стиля. Смотря их, можно наслаждаться и красивой картинкой, и классным сюжетом, и отличной игрой актеров.

Почему женщины убивают (2019 - наше время)

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Нашумевший сериал с безупречным визуалом, который воссоздает атмосферу сразу трех времен - 1960-ых, 1980-ых и конца 2010-ых. Именно в эти эпохи разворачиваются три захватывающие истории о разных женщинах, которые столкнулись с одинаковой проблемой - изменой в браке.

Эйфория (2019 - наше время)

Стильный и грамотный проект о 17-летней Ру, только что вернувшийся из реабилитационного центра, где она лечилась от пагубных зависимостей. Но в родных местах она снова попадает в водоворот пороков, единственной надеждой выбраться из которого становится появление в городе некой Джулс.

Острые козырьки (2013 - наше время)

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Передать словами стиль криминального мира Бирмингема 1920-ых словами очень сложно, лучше один раз увидеть это своими глазами и насладиться. А сюжет повествует о семье Шелби, которая стала одной из самых жестоких и влиятельных банд послевоенного времени. И их фирменным знаком были лезвия, зашитые в козырьки.

Корона (2016 - наше время)

Шикарный сериал от стрим-сервиса , детально показывающий историю королевской семьи Великобритании. В частности - королевы Елизаветы II, начиная с ее свадьбы в 1947-ом и до сегодняшних дней.

Патрик Мелроуз (мини-сериал) (2018)

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Красивый драматический сериал с Бенедиктом Камбербэтчем, рассказывающий о жизни богатого плейбоя Патрика Мелроуза. Его жизнь далеко не беззаботна, а сам он занимается активным саморазрушениям, причины которого тянутся из детства.

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