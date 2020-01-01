ТОП-5 коротких детективных сериалов, затягивающих с головой

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Короткие детективные сериалы /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных коротких сериалов детективного жанра, которые вы могли пропустить. Они затягивают с головой, интригуют, волнуют и заставляют напрягать извилины. И оторваться от них порой бывает сложно!

Дублинские убийства (2019)

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В центре сюжета - двое полицейских, которые ведут дело об убийстве ребенка, труп которого нашли в лесу. Они понимают, что это может быть связано с пропажей троих детей несколько лет назад. И им предстоит столкнуться с жуткими фактами и открытиями в ходе расследования.

Чужак (2020)

В деле об убийстве на одного мужчину указывают многие улики, в том числе - отпечатки пальцев. Вот только по камерам наблюдения ясно, что в момент преступления он находился за 90 километров от места происшествия. Тогда появляются подозрения, что здесь замешано нечто сверхъестественное.

Испытание невинностью (2018)

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Состоятельная филантропка Рэйчел Аргайл была найдена мертвой. У нее было пятеро приемных детей, одного из которых подозревают в содеянном. Но проходит полтора года и у дела появляется свидетель, из-за которого выясняется, что виновным мог быть кто угодно из ее окружения.

Защищая Джейкоба (2020)

Новый мини-сериал от +, события которого разворачиваются в районе Бостона, где происходит жуткое убийство школьника. За дело берется помощник окружного прокурора, сын которого вскоре становится главным подозреваемым в деле. И тогда семья оказывается в центре настоящего ужаса, параллельно пытаясь выяснить, кто же на самом деле виновен.

Преступление в Дели (2019)

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Сюжет этого сериала разворачивается в Дели, где произошло жестокое групповое изнасилование. Об этом уже узнала вся страна, а полицейские начали расследование. И один из пострадавших решает дать резонансное интервью о произошедшем.

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