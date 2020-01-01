ТОП-5 фантастических сериалов, от которых невозможно оторваться

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Фантастические сериалы /Flickr

Жанровое разнообразие современных сериалов не может не радовать, как и их качество. На этот раз редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти потрясающих фантастических проектов, которые вышли за последние годы.

Люди (2015 - 2018)

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В параллельном мире, где гаджеты и новые технологии вышли на более высокий уровень, люди живут с роботами, которые являются их слугами, но внешне почти не отличаются от хозяев. В одной семье также появляется такая машина, но со временем они осознают, что последствия их приобретения становятся ужасными.

Жизни матрешки (2019 - наше время)

Главная героиня - 36-летняя Надя, которая на одной вечеринке взглянула в зеркало, вышла к гостям, пообщалась со всеми, хорошо провела время и погибла под колесами авто. После этого она снова очнулась у того же зеркала. Оказалось, что она попала во временную петлю, выбраться из которой практически невозможно.

Годы (мини-сериал) (2019)

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Этот сериал во многом напоминает серию Черного Зеркала, которая надолго затянулась. Сюжет разворачивается в 2019-ом году и рассказывает о втором президентском сроке Трампа, о приходе к власти в Великобритании эпатажной шоувумен, а также о том, как украинцы стали массово бежать в Европу. И все серии проекта расскажут о последующих пятнадцати годах.

Маньяк (мини-сериал) (2018)

Энни и Оуэн - люди, у которых далеко не все гладко в жизни. Они встретились на испытании некоего фармацевтического средства, которое поможет им справиться с психическими недугами. Специальный искусственный интеллект погружает их в виртуальные миры, где они проживают самые разные жизни. Но никто не предупреждал о побочных эффектах.

Легион (2017 - 2019)

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Парень по имени Дэвид Хэллер видит разные странные картины перед глазами и слышит голоса. Ему ставят диагноз шизофрения, заявляя, что все это - бред его воспаленного разума. Только однажды выяснилось, что все, что с ним происходит, вполне реально.

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