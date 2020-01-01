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Что смотреть на карантине: ТОП-5 потрясающих сериалов-антологий

Самых разных жанров
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Сериалы-антологии
Сериалы-антологии
/Flickr

Сериалы детально и развернуто показывают ту или иную историю, уделяя ей десятки, а иногда даже и сотни часов. Но есть и сериалы-антологии, в которых отдельному сюжету может быть посвящен один эпизод или целый сезон. И это разнообразие не может не радовать, особенно, когда внимания заслуживает каждая тема.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 потрясающих сериалов-антологий.

  1. Фарго (2014 - наше время)

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Один из популярнейших современных сериалов криминального жанра. В каждом сезоне рассказывается одна масштабная история о людях, так или иначе связанных с преступным миром. Первый сюжет повествует о торговце страховыми полисами, которого не уважает супруга и все окружающие его люди. Однажды он познакомился с одним загадочным человеком, который побуждает его к совершению того, чего он никогда не делал.

  1. Американская история ужасов (2011 - наше время)

Сериа-антология жанров хоррор, триллер и фантастика. Здесь собрано все, за что можно любить подобную тематику - не упокоившиеся жители домов, кровавые маньяки, шабаши ведьм, цирк уродов, вампиры, паранормальные явления и даже конец света.

  1. Черное зеркало (2011 - 2019)

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Каким может быть наше будущее с учетом развития современных технологий? На этот вопрос пытается ответить Черное Зеркало, правда, варианты здесь, скорее, антиутопические. Все это о том, как люди доверяют свои жизни продукциям огромных корпораций, и о том, как они могут повлиять на людей в самых разных ситуациях.

  1. Электрические сны Филиппа К. Дика (2017 - 2018)

По произведениям Филиппа К. Дика снято множество фильмов (особенно в нулевых). Этот же сериал включает в себя подборку самых удивительных, зрелищных и порою даже пугающих историях. Как и в Черном Зеркале, здесь речь идет о будущем, только на этот раз доза фантастики значительно увеличена.

  1. Настоящий детектив (2014 - наше время)

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Без преувеличений, один из главных и самых высокооцененных проектов нашего времени. Каждый сезон рассказывает одну захватывающую историю, которая охватывает многолетний период. В первом сюжет строится вокруг расследования загадочного убийства одной девушки, которое, вероятно, связано с оккультизмом. Когда-то делом занимались двое детективов, которые, казалось бы, нашли виновников. Но спустя несколько лет, когда они уже не работали в полиции, начались подобные преступления.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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