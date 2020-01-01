ТОП-5 классных сериалов от Apple, которые вы могли пропустить

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Сериалы от Apple TV+ /Flickr

Ряды стриминговых платформ совсем недавно пополнили и Apple TV+ от корпорации Apple. Теперь они выпускают новые проекты, фильмы и сериалы на своем сервисе. Акцент смещен все же на многосерийный контент, в котором, кстати говоря, снимаются голливудские звезды, да и качество шоу не может не радовать. Их новинки легко можно было пропустить, но так же легко можно и наверстать упущенное.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 классных и свежих сериалов от Apple TV+.

Ради всего человечества (2019 - наше время)

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Фантастическая драма, события которой разворачиваются в параллельной реальности 1969-го года. США проиграли космическую гонку СССР, многие проекты NASA отменены, но сдаваться американцы не намерены, поэтому бросают очередной вызов Советскому Союзу.

Утреннее шоу (2019 - наше время)

Глянцевые утренние шоу, под которые зачастую просыпается вся Америка, идеально выглядят лишь на экране. За кадром же скрываются ссоры, сплетни, интриги и даже громкие сексуальные скандалы. Именно один из таких начал процесс выведения наружу многих скелетов из шкафов.

Дом с прислугой (2019 - наше время)

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Проект М. Найта Шьямалана о семье, которая живет в достатке и успехе. Но совсем недавно они потеряли трехмесячного младенца, а жена, которая не смогла оправиться от трагедии, все еще продолжает воспитывать куклу. Они даже нанимают няню для нее, а та в свою очередь будто бы и не замечает, что в ее руках вовсе не настоящий ребенок. Но это еще не все странные вещи, которые происходят в их доме.

Мистический квест: Пир ворона (2020)

Иэн Гримм - гениальный, но эгоцентричный разработчик видеоигр, собравшийся создать величайшую (по его словам) игру в истории. А самое важное, что в главной роли будет он сам. Да и все его безумства давно привыкла поддерживать команда программистов.

Защищая Джейкоба (2020)

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Самый новый сериал от Apple, в котором сюжет строится вокруг жестокого убийства школьника и друга покойного - парня по имени Джейкоб, коего и подозревают в преступлении. Улики указывают на него, но его отец, окружной прокурор, не верит в это, поэтому должен выбрать между семейными ценностями и настоящим правосудием.

Ранее мы писали о пяти отличных сериалах про вампиров, которые скрасят досуг