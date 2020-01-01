ТОП-5 сериалов от iTV, которые затянут вас с головой

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Сериалы от iTV /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net продолжает серию подборок сериалов от различных студий, каналов и стриминговых сервисов. На этот раз мы собрали потрясающие костюмированные драмы и интригующие детективы от британской телесети iTV.

Молодой Морс (2012 - наше время)

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Замечательный приквел не менее замечательного сериала Инспектор Морс. На этот раз главный герой участвует в масштабном расследовании убийства, но его отстраняют, когда он заходит в тупик. Однако, столкнувшись со своим прошлым, Эндевору Морсу приходится начать свой собственный поход во имя справедливости, который будет очень непростым.

Ярмарка тщеславия (мини-сериал) (2018)

Главная героиня - осиротевшая девушка, которая стремится попасть в высшее общество. Ее артистизм, остроумие и привлекательная внешность помогают ей манипулировать людьми, что и приводит к осуществлению желаний.

Аббатство Даунтон (2010 - 2015)

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Культовый сериал, ставший из самых обсуждаемых среди зрителей и критиков, повествует об одном семействе, живущем в 1912-ом году. Когда погибает на Титанике наследник титула графа Грэнтэма, вся родня ждет, что владения и капитан перейдут к дочери графа после его смерти. Но он отказывается в пользу неизвестного доселе давнего родственника.

Убийство на пляже (2013 - 2017)

Детективная драма о загадочной смерти 11-летнего мальчика, расследовать которую намерены Элли Миллер, местная офицер полиции, мечтающая о повышении, и Алек Харди, приезжий инспектор, который это повышение и получил. И это дело привлечет внимание всей страны к маленькому городку, где все и произошло, вытащив все его тайны наружу.

Невиновный (мини-сериал) (2018)

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Дэвид Колинз - мужчина, который провел в тюрьме строгого режима семь лет, будучи обвиненным в убийстве жены. Но приговор признали ошибочным, он вернулся домой и намерился начать новую жизнь. Вот только в родных краях его все еще считают преступником.

Ранее мы писали о пяти фантастических сериалах для тех, кто устал от серых будней