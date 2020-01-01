ТОП-5 фантастических сериалов для тех, кто устал от серых будней

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Фантастические сериалы /Flickr

Когда устаешь от рабочих будней, которые частенько бывают похожими один на другой, то хочется отдохнуть дома и посмотреть что-нибудь интересное. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала пять фантастических сериалов, которые окунут вас в свою атмосферу и позволят отвлечься от всего.

Проект Синяя книга (2019 - наше время)

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Действие этого сериала разворачивается в 1960-ых, когда несколько людей стали свидетелями появления НЛО. Астроном Дж. Аллен Хинек и капитан ВВС США Майкл Квинн собирают об этом информацию, но однажды узнают о правительственном заговоре.

Ключи Локков (2020)

Новинка от Netflix, рассказывающая о семье, состоящей из матери с тремя детьми. Они переезжают в фамильный Дом Локков, где надеются начать новую жизнь. Но в этом месте есть загадочные ключи и чудовище, которое открыло на них охоту.

Роковой патруль (2019 - наше время)

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Главные герои - пилот, получивший заряд радиации, гонщик, который разбился в автокатастрофе, девушка с 64 личностями, актриса с изуродованной внешностью и парень-киборг. Во главе их команды стоит ученый, а сами они - неудачники, изгои общества, которые стали супергероями.

Видоизмененный углерод (2018 - наше время)

В будущем, когда человечество научилось перегружать сознание и личность человека в другое тело, одно из них, принадлежащее некоему миллиардеру, оказалось убито. Тот нанял бывшего военного для расследования, ведь экспертиза показала самоубийство, но тот уверен, что он не мог его совершить. И ко всему добавляется тот факт, что запоминающее устройство было уничтожено.

Мандалорец (2019 - наше время)

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Нашумевший сериал по вселенной Звездных Войн о наемнике-мандалорце, который ведет одинокий образ жизни на краю галактики. Он скитается среди отбросов общества, но однажды попадает в невероятное приключение.

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