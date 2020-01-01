ТОП-5 шикарных сериалов от Channel 4, которые вы могли пропустить

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Сериалы от Channel 4 /Flickr

Сериалы уже давно стали частью жизни многих из нас, ведь ожидать новые серии любимых проектов уже стало привычным делом, а их просмотр вызывает наслаждение. Да и их качество уже давно практически не уступает большому кино. На этот раз редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 сериалов от канала Channel 4, которые вы могли пропустить. И очень зря!

Конец ***го мира (2017 - 2019)

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Главный герой - семнадцатилетний парень по имени Джеймс. Он уверен в том, что является психопатом. Алиса - его ровесница, и между ними завязываются отношения. Она уговаривает его начать поиски ее отца, но Джеймсу от нее тоже кое-что нужно. Так и начинается их совместное приключение.

Обед в пятницу вечером (2011 - наше время)

Комедия о том, как уже взрослые братья каждую пятницу собираются в гостях у родителей на ужин, правда, событие это их только раздражает. Их, конечно же, накормят, но их мать с отцом далеко не идеальны. И их встречи однозначно стоит увидеть!

Компьютерщики (2006 - 2013)

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В вымышленной лондонской корпорации работает команда поддержки информационных технологий. Их трое, и они сидят в подвале, непохожем на идеально условия с видами на Лондон. Но этим ребятам придется через многое пройти, а события, происходящие с их участием, наполнены отличным юмором.

Электрические сны Филиппа К. Дика (2017 - 2018)

Научно-фантастический сериал-антология, который основан на рассказах Филиппа К. Дика. Каждый эпизод показывает отдельную (и захватывающую) историю о мире будущего, а зачастую в кадре можно увидеть звездных актеров и актрис.

Утопия (2013 - 2014)

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В руки к пяти людям попадает таинственная рукопись графического романа, и с тех пор их жизни находятся под угрозой. На их след уже вышла безжалостная секретная организация, поэтому единственный шанс выжить - убежать. Вот только получится ли это у них?

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