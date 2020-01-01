ТОП-5 биографических сериалов, которые смотрятся на одном дыхании

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Биографические сериалы /Flickr

Сериалы могут в подробностях рассказывать самые разные истории, не упуская множество важных деталей из-за большого хронометража. И они могут быть основаны на реальных событиях, которые происходили с известными (или не очень) личностями. Но за несколько серий у зрителя есть возможность окунуться в происходящее на экране, насладиться этим и узнать много всего нового.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 биографических сериалов.

Вражда (2017)

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В центре сюжета находятся две кинозвезды - Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд, которые соперничал одна с другой. Но их вражда достигла пика, когда во время съемок триллера Что случилось с Бэби Джейн? они пытались выжить друг друга.

Спартак: Кровь и песок (2010 - 2013)

Жесткая и сильная история о величайшем гладиаторе Рима, которого разлучили с любовью всей его жизни и заставили драться на смерть, развлекая толпу. Он должен был ассимилироваться в том несправедливом мире, чтобы пройти все испытания до конца, какими бы они не были.

Фосси/Вердон (2019)

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Сериал о легендарном хореографе Бобе Фосси и о танцовщице Гвен Вердон. Совместными усилиями они смогли изменить Бродвей, создав одну из величайших постановок. Но за всем этим скрывались и кипели страсти, любовь и ненависть.

Самый громкий голос (2019)

История о Роджере Эйлсе - человеке, который создал Fox News. Здесь охвачены события со времен основания телеканала, работа в самые сложные для них времена, а продолжается сюжет аж до лета 2016-го, когда на Эйлса одна из сотрудниц подала в суд за сексуальные домогательства.

Гений (2017 - наше время)

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В основу этого многосерийного проекта легли биографии величайших умов человечества, которые смогли изменить мир. Первый сезон рассказывает об Альберте Эйнштейне - о годах его жизни, о его личности, а также о пути к открытиям и признанию.

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