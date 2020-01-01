ТОП-5 свежих сериалов, которые стоит посмотреть

Поделись







Свежие сериалы, достойные просмотра /Flickr

Актуальные, интересные и затягивающие - такими тремя словами можно описать многие сериалы, которые вышли в последнее время. Сейчас за ними наблюдать особенно интересно, ведь их качество заметно улучшилось, поэтому они иногда даже не уступают большому кино. Но их стало настолько много, что большинство отличных проектов можно просто-напросто пропустить, если они еще и не ловят свою волну бешенной популярности. Но редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 свежих сериалов, которые однозначно достойны внимания, в эту подборку.

Современная любовь (2019)

Читай также: ТОП-5 сериалов 2019 года, которые вы пропустили зря

Истории людей, которые вполне реальны и когда-то публиковались в журнале The New York Times, нашли воплощение в этом сериале. Здесь - ссоры, примирения, бурлящие чувства и попытки совладать с ними. Ну и, конечно же, звезды современного кино тоже присутствуют.

Город на холме (2019)

Триллер о Бостоне 1990-ых, который погряз в преступности и прочих проявлениях человеческих пороков. И в этом мечте появляется чернокожий прокурор, который намерен навести порядок. Он заключает союз с коррумпированным ветераном ФБР, но именно такой шаг позволит ему навсегда изменить систему правосудия.

Дом с прислугой (2019)

Читай также: ТОП-5 мини-сериалов, которые можно смотреть взахлеб

Новинка от создателя Шестого Чувства и Сплита М. Найта Шьямалана, которая представлена в жанре хоррор-триллер (что неудивительно для такого режиссера). В центре сюжета - супруги, потерявшие трехмесячного ребенка. В сумасшествии жена продолжает нянчить куклу и даже нанимает для нее няню, которая будто ничего не замечает и ухаживает за ней, как за настоящим ребенком.

Утреннее шоу (2019)

Что происходит за кадром популярного по всей Америке утреннего шоу? Скандалы, проблемы, бюрократия, попытки не превратить все в хаос и сложные отношения между сотрудниками. Но еще - ложь, коррумпированность и самые настоящие страсти. Утреннее шоу - один из самых актуальных сериалов на сегодняшний день, а привлекательности ему добавляют Дженнифер Энистон, Стив Карелл и Риз Уизерспун, исполнившие здесь главные роли.

Уловка-22 (2019)

Читай также: ТОП-5 захватывающих сериалов про волшебство

Главный герой - капитан Йоссариан, служащий в бомбардировном полку. На дворе 1944-ый год и он пытается убраться подальше от войны. Для этого ему нужно совершить множество боевых вылетов, но в конце концов он заявляет, что является сумасшедшим. Однако всякий, кто признает в себе это, как раз-таки есть самым здравомыслящим человеком. И это постановление получило название Уловка-22.

Ранее мы писали о пяти сериалах от SyFy, которые вы могли пропустить