ТОП-5 мини-сериалов, которые можно смотреть взахлеб

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Шикарные мини-сериалы /Flickr

Проводить свободные вечера с хорошим сериалом - это, конечно же, хорошо и увлекательно, но довольно часто на большое количество серий просто-напросто не хватает времени. Но редакция сайта Afisha.bigmir.net знает, как решить эту проблему! Поэтому мы составили подборку из пяти мини-сериалов, которые не утомляют своей продолжительностью, а также смотрятся на одном дыхании.

Красота внутри (2012)

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Главный герой этого необычного сериала - парень по имени Алекс. Каждое утро он просыпается в теле другого человека. И в каждой серии он рассказывает о своей новой жизни и ощущениях.

Она же Грэйс (2017)

Горничная, приехавшая из Ирландии, в 1843-ем году была осуждена за убийство своего работодателя. Все факты указывают на то, что она виновна, однако сама она ничего не помнит о произошедшем. И спустя время ей помогают восстановить события.

Патрик Мелроуз (2018)

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Богатый плейбой и аристократ Патрик Мелроуз находится на пути саморазрушения, который начался еще в далеком детстве, когда отец его жестоко избивал. Теперь же он - алкоголик, который иногда находит в себе силы, чтобы появляться в высшем свете.

Прикуп (2009)

Фредди Джексон освободился из тюрьмы, но при этом обзавелся очень полезными связями. И теперь он, обновленный и решительный, готов бросить вызов всему миру, заручившись поддержкой своего кузена.

Что знает Оливия (2014)

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Непростая женщина с осуждающим взглядом и безразличием ко всему, кроме своей семьи, постепенно показывается перед зрителем с самых неожиданных сторон. Этот мини-сериал охватывает 25 лет жизни ее семьи в городке, который не такой уж и мирный, каким кажется на первый взгляд.

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