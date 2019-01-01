Rolling Stone назвали лучшие сериалы десятилетия

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Лучшие сериалы десятилетия по версии Rolling Stone /Flickr

Одно из популярнейших мировых изданий Rolling Stone ближе к окончанию 2019-го опубликовало рейтинг лучших сериалов, которые вышли в этом десятилетии, ставшим судьбоносным для многосерийных проектов. Стоит отметить, что в рейтинге учитывались шоу, выходившие в период с 2010-го года (до этого могло выйти не более двух сезонов), а также не были учтены мини-сериалы.

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В ТОП-15 сериалов десятилетия вошли: Оставленные, Парки и зоны отдыха, Во все тяжкие, Конь БоДжек, Дрянь, Американцы, Атланта, Правосудие, Исправлять ошибки, Все к лучшему, Лучше звоните Солу, Терьеры, Общество, Твин Пикс: Возвращение и Игра Престолов.

Полный список из 50 сериалов опубликован на официальном сайте Rolling Stone.

Ранее сообщалось о том, что Vanity Fair назвали лучшие сериалы десятилетия