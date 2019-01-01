Rolling Stone назвали самые страшные сериалы в истории

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Самые страшные сериалы по версии Rolling Stone /Flickr

Знаменитый и авторитетный американский журнал Rolling Stone за несколько дней до празднования Хэллоуина представил собственный рейтинг самых страшных сериалов. В список вошли 30 проектов, которые когда-либо выходили на ТВ.

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Первое место в ТОПе занял легендарный телесериал Твин Пикс от Дэвида Линча и Марка Фроста, выходивший в эфир в 1990-1991-ом и 2017-ом годах. За ним - Сумеречная зона (1959), а тройку лидеров закрыл Ганнибал Брайана Фуллера, выходивший с 2013-го по 2015-ый год.

Среди знаменитых сериалов в рейтинге находятся также Секретные Материалы (4-ое место), Настоящий детектив (7-ое место), Ходячие мертвецы (10-ое место) и Сверхъестественное (11-ое место).

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