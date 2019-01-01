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Vanity Fair назвали лучшие сериалы десятилетия

В рейтинг попало 10 проектов
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Лучшие сериалы 2010-ых по версии Varity Fair
Лучшие сериалы 2010-ых по версии Varity Fair
/Flickr

Популярное американское издание Varity Fair вслед за своими коллегами опубликовало свой рейтинг лучших сериалов, вышедших за последние десять лет. Данный список был составлен кинокритиком Соней Сарайя, которая считает, что 2010-ые были богаты на различные проекты.

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В ее список (места в нем не имеют значения) вошли такие сериалы, как Конь БоДжек, Твин Пикс, Просветленная, Вселенная Стивена, Лучше звоните Солу, Атланта, Исправлять Ошибки, Дрянь, Брод Сити и Лучший пекарь Британии.

Ранее сообщалось о том, что The Independent назвали лучшие фильмы 2010-ых

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