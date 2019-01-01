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The Independent назвали лучшие фильмы десятилетия

Издание составило список из сорока фильмов
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Лучшие фильмы десятилетия по версии The Independent
Лучшие фильмы десятилетия по версии The Independent
/Flickr

Авторитетное британское издание The Independent решило не отставать от своих англоязычных коллег, которые также поспешили определиться с лучшими фильмами, вышедшими за последние десять лет. Рейтинг был размещен на их официальном сайте, а вошло в него 40 картин.

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Первое место в списке заняла оскароносная драма Лунный Свет Барри Дженкинса. Вслед за ней расположилась лента Кэрол от Тодда Хейнса, а закрыл тройку лидеров хоррор Прочь, снятый Джорданом Пилом.

Призрачная Нить Пола Томаса Андерсона заняла четвертое место, на пятом - Внутри Льюина Дэвиса от братьев Коэнов, а продолжили список ТОП-10 такие картины, как Американская милашка, Приключения Паддингтона 2, Безумный Макс: Дорога ярости, Тебя никогда здесь не было и Женщины ХХ века.

Ознакомится с полным списком можно на сайте издания The Independent.

Ранее сообщалось о том, что назвали лучшие саундтреки к фильмам за десять лет

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