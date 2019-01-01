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В Америке назвали главные фильмы десятилетия

Список был опубликован журналом Time
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Time назвали главные фильмы десятилетия
Time назвали главные фильмы десятилетия
/Flickr

Популярный американский журнал Time опубликовал список из десятки главных фильмов текущего десятилетия (2010 - 2019). Его составила кинокритик и обладательница Пулитцеровской премии Стефани Захарек.

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Как заявила сама Захарек, картины, которые она выбирала, тронули ее до глубины души и заставили задуматься. Она подчеркнула, что ее выбор основывался именно на больших фильмах и звездных моментах.

Так выглядит весь список главных фильмов десятилетия по версии журнала Time:

  • Где-то (2010) (реж. София Коппола)
  • Пещера забытых снов (2010) (реж. Вернера Херцога)
  • Меланхолия (2011) (реж. Ларс Фон Триер)
  • Перед полуночью (2013) (реж. Ричард Линклейтер)
  • Феникс (2014) (реж. Кристиан Петцольд)
  • Джон Уик (2014) (реж. Чад Стахельски и Дэвид Литч)
  • Сельма (2014) (реж. Ава ДюВерней)
  • Лунный свет (2016) (реж. Барри Дженкинс)
  • Затерянный город Z (2016) (реж. Джеймс Грэй)
  • Рома (2018) (реж. Альфонсо Куарон)

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