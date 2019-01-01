В Америке назвали главные фильмы десятилетия

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Time назвали главные фильмы десятилетия /Flickr

Популярный американский журнал Time опубликовал список из десятки главных фильмов текущего десятилетия (2010 - 2019). Его составила кинокритик и обладательница Пулитцеровской премии Стефани Захарек.

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Как заявила сама Захарек, картины, которые она выбирала, тронули ее до глубины души и заставили задуматься. Она подчеркнула, что ее выбор основывался именно на больших фильмах и звездных моментах.

Так выглядит весь список главных фильмов десятилетия по версии журнала Time:

Где-то (2010) (реж. София Коппола)

Пещера забытых снов (2010) (реж. Вернера Херцога)

Меланхолия (2011) (реж. Ларс Фон Триер)

Перед полуночью (2013) (реж. Ричард Линклейтер)

Феникс (2014) (реж. Кристиан Петцольд)

Джон Уик (2014) (реж. Чад Стахельски и Дэвид Литч)

Сельма (2014) (реж. Ава ДюВерней)

Лунный свет (2016) (реж. Барри Дженкинс)

Затерянный город Z (2016) (реж. Джеймс Грэй)

Рома (2018) (реж. Альфонсо Куарон)

Ранее сообщалось о том, что Empire назвали лучшие фильмы последних 30 лет