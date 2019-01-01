Страшно, но интересно: В Америке назвали лучшие хорроры десятилетия

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Лучшие хорроры 2010-ых /Flickr

На популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes появился список лучших хорроров текущего десятилетия, в который вошло 140 картин. Весь рейтинг основан на оценках критиков и отзывах пользователей. Мы же предлагаем ознакомиться с первой десяткой, в которую вошли ленты Джордана Пила, два ужастика с названием Оно и даже острая сатира.

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Первое место занял фильм Мы с рейтингом 93%, далее - Прочь (98%) от режиссера Джордана Пила, который снял и предыдущий фильм в списке, а заключает тройку лидеров Тихое место, у которого 95%. Рейтинг продолжают Бабадук (98%), Оно (2015-го года) (96%), Наследственное (89%), Ведьма (90%), Реальные упыри (Чем мы заняты в тени) (96%), В тени (99%) и Оно (2017) с рейтингом 86%.

С полным списком можно ознакомиться на самом сайте Rotten Tomatoes.

Ранее сообщалось о том, что зрители назвали главный сериал 2000-ых