В Америке назвали лучшие саундтреки к фильмам за десять лет

ТОП-10 лучших саундтреков десятилетия /Flickr

Знаменитое американское издание Entertainment Weekly решило подвести музыкально-кинематографические итоги текущего десятилетия, определив 10 лучших саундтреков к фильмам, которые вышли с 2010-го года.

Лидирующая строчка была отдана оскароносной песне Shallow, которую исполнили Леди Гага и Брэдли Купер в фильме Звезда Родилась. За ними следует Let It Go из диснеевского мультфильма Холодное сердце, написанная Робертом Лопесом и Кристен Андерсон-Лопес. Закрывает тройку лидеров саундтрек к мюзиклу Величайший шоумен Never Enough от Лорен Оллред.

Список продолжили треки Happy Фарелла Уильямса из мультфильма Гадкий я 2, Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из Lego-Фильма, See You Again от Wiz Khalifa и Charlie Puth из экшена Форсаж 7, Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из Тайны Коко, Young and Beautiful в исполнении Ланы Дель Рей из ленты Великий Гэтсби, Cups (When I’m Gone) от Анны Кендрик из мюзикла Идеальный голос, а также Private Property, исполненная Noni и Kid Culprit для картины За кулисами.

