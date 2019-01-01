ТОП-5 классных сериалов от AMC, которые вы могли пропустить

Поделись







Сериалы от AMC /Flickr

Продолжая серию наших подборок сериалов от самых разных каналов, студий и сервисов, нельзя пропустить AMC, которые выпустили просто огромное количество настоящих шедевров современного телевидения, что с упоением и удовольствием смотрит весь мир. На их счету прекрасные Зловещие Мертвецы и Во все тяжкие, но мы решили собрать ТОП-5 тех отличных сериалов от AMC, которые могли пройти мимо вас.

Проповедник (2016 - 2019)

Читай также: ТОП-5 классных сериалов от ABC

Экранизация одного из самых брутальных, сквернословных и грязных комиксов в истории, в центре сюжета которого - проповедник, обладающий невероятными силами дитя ангела и демона. Вместе со своими друзьями он путешествует в поисках Бога, желая привлечь того к ответственности за происходящее в мире. И по пути они попадают в различные приключения.

Остановись и гори (2014 - 2017)

В современном мире нам доступны практически любые виды компьютеров, гаджетов и прочих технологий. Сейчас мы к ним относимся спокойно, но в 80-ых мир впервые столкнулся с настоящим компьютерным бумом. И этот сериал рассказывает о тех временах от лица одного инженера.

МакМафия (2018 - наше время)

Читай также: Рецензия на фильм Цена Правды

История о сыне русских эмигрантов, который в попытке избавиться от мафиозного прошлого своей семьи только больше погружается в преступный мир. И главную роль здесь сыграл молодой и перспективный актер Джеймс Нортон, который также исполнил ведущую роль в украинско-британско-польском байопике Цена Правды.

Ад на колесах (2011 - 2016)

Каллен Боханнан - бывший военный, жену которого изнасиловали и убили солдаты Союза. Он намерен отомстить и с этой целью попадает в Небраску, где строят межконтинентальную железную дорогу. И именно в этом мире его жизнь кардинально изменится.

Лучше звоните Солу (2015 - наше время)

Читай также: ТОП-5 затягивающих сериалов от Showtime

Успешный спин-офф культового сериала Во Все Тяжкие о необычном адвокате Соле Гудмане. Именно здесь рассказана его история с начала карьерной лестницы, когда он пытался открыть свою контору и стал помогать преступникам.

Ранее мы писали о пяти сериалах от NBC, которые затягивают с первых минут