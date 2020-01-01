ТОП-5 сериалов 2019 года, которые вы пропустили зря

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Сериалы 2019-го, которые вы скорее всего пропустили /Flickr

Весь прошлый год мы писали о новинках сериалов и среди них некоторые блистали настолько, что весь мир говорил о них без умолку. За 2019-ый вышло множество продолжений полюбившихся шоу, немало из которых подошли к концу, а также свет увидели масса новинок. И именно ТОП-5 свежих сериалов, которые вы могли пропустить (и очень зря) редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Уэйн

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В минувшем году качественные сериалы выходили не только на популярных и тематических стриминговых платформах. Своей новинкой порадовал и сервис YouTube Originals. И главной историей, показанной там, стала та, в которой речь идет о 16-летнем парне, который решил преодолеть путь от Бостона до Флориды, чтобы вернуть старый украденный Понтиак своего покойного отца.

Королевство

Сериал, созданный Южной Кореей в сотрудничестве с США, рассказывает о королевстве, правитель которого умер, но вернулся в виде нежити. И его наследник решает с лекарем своего отца, обнаружив множество трупов, спрятанных от солнца.

Притворство

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Основанный на реальных событиях проект в каждом из сезонов поведает о душещипательных и волнующих событиях. В первом сезоне в центре сюжета находятся больная девочка и ее мама, которая озабочена через чур большой опекой над своим чадом, ограничивая ее от многого. Но однажды все это выльется в череду неприятных событий.

Половое воспитание

Главный герой - подросток-девственник, мать которого является секс-терапевтом. Именно благодаря ей он, не имеющий опыта в сексуальных отношениях, знает о них уже больше других. И тогда вместе с друзьями в школе он начинает проводить сеансы терапии, желая помочь сверстникам.

Голый режиссер

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Застукав однажды свою жену с любовником, мужчина отправляется в бар, где случайно знакомиться с торговцем секс-записей, поняв, что его дело очень востребованное и явно прибыльное. Именно так и начался долгий и успешный путь знаменитого порнорежиссера Тору Мураниси.

Ранее мы писали о пяти незаслуженно закрытых сериалах