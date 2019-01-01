ТОП-5 шикарных сериалов от CBS, от которых невозможно оторваться

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Сериалы от CBS /Flickr

Мы уже публиковали множество подборок с сериалами, которыми были сняты знаменитыми зарубежными каналами и стриминговыми платформами. Но не стоит забывать и об одной из старейших американских компаний под названием CBS, которые выпустили массу комедий, драм, детективов и триллеров.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных сериалов от канала CBS.

Области тьмы (2015 - 2016)

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Наверняка, многие смотрели одноименный фильм с Брэдли Купером о человеке, который благодаря одному препарату максимально улучшил работу мозга (а если нет, то очень рекомендуем). Этот сериал является его так называемым продолжением, Купер здесь появляется очень ненадолго, а сама история рассказывает о другом мужчине, который так же использует скрытые возможности своего разума.

Звездный Путь: Дискавери (2017 - наше время)

Эта история разворачивается за десять лет до событий, показанный в оригинальном сериале Звездный Путь. В центре сюжета - экипаж корабля USS Discovery NCC-1031, который отправился в путешествие по открытому космосу с целью изучения новых мировых и поиска незнакомых цивилизаций.

Детство Шелдона (2017 - наше время)

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Жизнь Шелдона Купера из Теории Большого Взрыва очень непроста, ведь он, вне всяких сомнений, настоящий гений и очень странный (даже асоциальный) человек. Представьте, насколько сложным было его детство, ведь блестящий ум далеко не всегда является выигрышным по жизни, особенно, когда у всех вокруг совсем иные интересы и познания. И именно об этом здесь и рассказано.

Почему женщины убивают (2019)

Нашумевший современный сериал, в котором речь идет о трех женщинах - домохозяйке из 60-ых, светской львице из 80-ых и адвокате, живущей в наши дни. Каждая из них сталкивается с предательством в своем браке, которое может привести к печальным последствиям.

Менталист (2008 - 2015)

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Стандартный детектив о независимом консультанте ФБР, который помогает в раскрытии любых дел, используя остроту своего ума. В каждой серии он сталкивается с самыми разными ситуациями, от мелких до тяжких преступлений, однако через все сезоны красной нитью тянется и его личная история, связанная с загадочным убийством его жены и дочери.

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