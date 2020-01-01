ТОП-5 отличных сериалов от SyFy, которые могли пройти мимо вас

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Сериалы от канала SyFy /Flickr

Название канала SyFy (Sci Fi) говорит само за себя, ведь на нем, в отличие от конкурентов, в основном выходят сериалы, в которых акцент сделан на фантастическом жанре. И многие из них по-настоящему захватывают и могут приковать к экрану классными историями и зрелищем. Но стоит быть осторожными, ведь на них можно подсесть!

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных сериалов от SyFy.

Пространство (2015 - наше время)

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Один из самых успешных сериалов на SyFy, события которого развиваются через 200 лет с сегодняшнего дня и рассказывают о сыщике, который к своему делу подходит с особой ответственностью. На этот раз ему поручают расследовать исчезновение девушки. Он оказывается на борту звездолета, где ему на помощь приходит капитан. И будьте уверены, здесь будет масса интересных сюжетных поворотов.

12 обезьян (2015 - 2018)

Однажды вирус уничтожил популяцию людей, а выжившие стали прятаться под землей. И в этом постапокалиптическом мире живет некий уголовник по имени Коул, осужденный за неподчинение власти. Он становится подопытным кроликом в изобретении ученых, позволяющем путешествовать во времени. Поэтому теперь он должен вернуться и предотвратить пандемию.

Хэппи (2017 - 2019)

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Кинокомикс о полицейском-пьянице, нелегкая судьба которого привела его к наемным убийствам. Но одно его дело внезапно оборачивается неудачей, из-за которого в его жизни появляется новый персонаж - голубой крылатый единорог, которого видит только он.

Волшебники (2015 - наше время)

В центре сюжета - молодые люди, которые живут в современном мире и изучают магию. И однажды оказывается, что волшебный мир вполне реален и можно стать его частью. Вот только кроме положительных моментов там много опасности.

Черная материя (2015 - 2017)

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Проснувшись от анабиоза, члены космического корабля не помнят, кем они являются и что здесь делают. Но им все же приходится мало-помалу сплотиться, чтобы выжить в путешествии, где их поджидает огромное количество событий, а также всем им придется узнать о многих тайнах.

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