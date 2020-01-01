ТОП-5 атмосферных сериалов, которые погружают в себя

Поделись







Атмосферные сериалы /Flickr

Сериалы давно уже стали частью жизни для многих из нас, ведь в них легко погрузиться, а иногда нельзя представить себе свободного вечера без одной, двух, а то и больше серий. И когда в них помимо интересного сюжета есть еще и потрясающая атмосфера - оторваться просто невозможно.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 атмосферных сериалов.

Молодой папа (2016 - 2017)

Читай также: ТОП-5 новых сериалов от Netflix

Шикарный сериал об италоамериканце Ленни Белардо, которого избрали Папой Римским Пием. Он - сложный и эксцентричный человек, а его действия иногда пугающие. Кстати, у сериала уже вышло продолжение под названием Новый Папа, в котором снялся Джон Малкович.

Мандалорец (2019)

Новый сериал по вселенной Звездных Войн, который за короткий срок успел стать культовым, хотя по общей атмосфере значительно отличается от космической саги. В центре сюжета - мандалорец-наемник, который ведет одинокое существование на краю галактики. Ну и, важно отметить, что именно здесь появляется тот самый Малыш Йода.

Фарго (2014 - наше время)

Читай также: ТОП-5 свежих сериалов, которые стоит посмотреть

Каждый сезон этого проекта рассказывает о разных случаях, не связанных между собой и происходящих в разное время. Но объединяет их то, что в каждой истории есть место криминалу, жестокости и даже своеобразному юмору, а также все они частично основаны на реальных событиях.

Твин Пикс (2017)

Перед просмотром, конечно же, стоит увидеть предыдущие сезоны, вышедшие в 90-ых. Но это продолжение является самым настоящим шедевром от киномастера Дэвида Линча, ведь он снова смог сделать каждого зрителя словно жителем городка Твин Пикс, где готовят чертовски вкусный кофе. И здесь снова есть место мистическим событиям, которые тянутся еще из прошлых лет, когда убийство Лоры Палмер все еще было не раскрыто.

Острые козырьки (2013 - наше время)

Читай также: ТОП-5 мини-сериалов, которые можно смотреть взахлеб

Сюжет повествует о криминальном мире Бирмингема в 1920-ых. Огромная семья Шелби в эти нелегкие времена смогла стать одной из самых влиятельных и жестоких банд. Они промышляли грабежами и азартными играми, а главным их знаком были острые козырьки.

Ранее мы писали о пяти сериалах 2019 года, которые вы пропустили зря