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Свежие сериалы от Netflix /Flickr

Стриминговый гигант Netflix в последнее время выпускает настолько много контента, что уследить за всем просто невозможно. И, как везде, у них есть те, которые негативно воспринимаются зрителями и критиками, а есть просто отличные проекты, которые погружают с головой, а пропускать их, если вы любите хорошие сериалы, просто противопоказано.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых сериалов от Netflix, которые стоит посмотреть.

Мертв для меня (2019)

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В центре сюжета этого драмеди - холостячка с шокирующим прошлым и овдовевшая девушка, которая обожает черный юмор, а также пытается справиться со своим гневом, параллельно разыскивая убийцу мужа. Но эта история, наполненная множеством сюжетных поворотов, в первую очередь сосредоточена на их необычной дружбе.

Когда они нас увидят (мини-сериал) (2019)

Крепкая и душераздирающая криминальная драма повествует о непростой судьбе пятерых подростков от Гарлема. Всех их обвинили в жестоком изнасилование девушки и приговорили к тюремному заключению. Но они этого не совершали.

Академия Амбрелла (2019)

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Сумасшедшая экранизация отличного комикса, написанного экс-вокалистом группы My Chemical Romance Джерардом Уэем. Главные герои - люди с различными суперспособностями, которые когда-то были командой, а теперь снова воссоединяются после того, как их наставник скончался. Он готовил их к спасению миру, и они должны продолжить дело.

Невероятное (2019)

Несовершеннолетняя девушка по имени Мари однажды заявила о том, что была изнасилована, однако ее слова не были подтверждены, поэтому дело не продолжилось. Но две женщины-детектива решили, что требуется расследование преступления, так как орудовать мог серийный насильник.

Ведьмак (2019)

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Если вы вдруг вопреки всеобщему хайпу все еще не посмотрели один из главных сериальных хитов конца 2019-го, то настало самое время наверстать упущенное! Это фэнтези с огромным миром, по которому путешествует ведьмак по имени Геральт, убивающий монстров и чудовищ. И судьба столкнет его с девушкой, которая владеет магией, а также с юной Цири - наследницей королевства, сбежавшей оттуда после захвата воинами Нильфгаарда.

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