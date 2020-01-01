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Сериалы о шпионах /Flickr

Детективы, шпионаж, секретные агенты, разведка, закрученные сюжеты, расследования, преступность, криминал и многое-многое другое - все это о шпионских фильмах и сериалах. Но в случае с последними, этот жанр раскрывается гораздо шире, ведь такая возможность появляется из-за многосерийности. И они затягивают, а также точно дарят удовольствие от просмотра.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 классных сериалов про шпионов.

Родина (2011 - наше время)

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Культовый сериал о сержанте морской пехоты, который был пропавшим без вести целых восемь лет, а также о Кэрри Мэтисон, работающей в ЦРУ. Она подозревает его в том, что он готовит теракт на США, но эта история наполнена еще и множеством других сюрпризов.

Американцы (2013 - 2018)

В центре сюжета - супружеская пара, и оба они являются сотрудниками КГБ, которые под видом американцев приезжают в Штаты, когда президентом становится Рейган. У них сложные отношения, которые накладываются на не менее сложную работу. Но ситуация ухудшается, когда у них появляется новый сосед - сотрудник ФБР.

Джек Райан (2018 - наше время)

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Главный герой - аналитик ЦРУ, который однажды узнает о странных банковских переводах и решает провести собственное расследование. Теперь он уже не офисный работник, а агент, играющий в опасную игру с лидером террористической организации, которая готовит масштабное нападение на Америку и еще несколько стран.

Арчер (2009 - наше время)

Анимационный сериал о Стерлинге Арчере, спецагенте шпионской организации ISIS. У него очень сложная работа, на которой приходится использовать все свои навыки, чтобы выполнять миссии и соревноваться со своими коллегами. А помимо этого Арчеру приходится мириться со всеми невзгодами, что происходят в его жизни.

Двойник (По ту сторону) (2017 - 2019)

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Сотрудник одного агентства, являющийся лишь незначительной частью огромнейшего механизма, выполняет свою работу, но однажды узнает одну тайну - это место занимается охраной переходов между параллельными вселенными.

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