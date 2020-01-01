ТОП-5 сериалов-ужастиков, которые пощекочут нервы

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Хоррор-сериалы /Flickr

Сериалы, как и большое кино, бывают самых разных жанров - от ситкомов и боевиков до драм и ужастиков. И в этот раз мы вспоминаем именно о хоррорах, которые затягивают своей атмосферой, историями и, конечно же, способны напугать и пощекотать нервишки, не отпуская до последней серии.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 сериалов-ужастиков.

Живые и мертвые (2016 - наше время)

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В 1894-ом году молодая пара унаследовала ферму на Сомерсете. Они хотят начать новую жизнь, но в этом местечке начинают проявляться странные и пугающие вещи. И все это уходит корнями в суеверия сельских жителей на фоне промышленной революции.

Призраки Энфилда (мини-сериал) (2015)

Джанет - 11-летняя девочка, которую стали преследовать потусторонние силы. Но есть проблема - ей не верят члены ее семьи. Однако на помощь она может рассчитывать лишь от исследовательницы паранормальной активности, дочь которой погибли при странных обстоятельствах.

Мотель Бейтсов (2013 - 2017)

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Фильм Психо Альфреда Хичкока считается настоящей классикой кино и знаковым фильмом ужасов. Именно на нем основан этот сериал, где в центре сюжета - овдовевшая женщина и ее сын-подросток, которые в одном тихом городке покупают дом и мотель, где и развернутся жуткие события этой истории.

Изгоняющий дьявола (2016 - 2018)

Хоррор-триллер о двух священнослужителях, которые у которых разные точки зрения по поводу демонической одержимости. Но им придется столкнуться с подобным ужасом и попытаться изгнать злой дух из человеческого тела.

Нулевой канал (2016 - наше время)

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Сериал-антология, основанный на нескольких историях-страшилках. Первый сезон рассказывает о детском психологе, который расследует исчезновение своего брата-близнеца в 80-ые, а также пытается понять, как это связано с детской телепередачей, выходящей в эфир одновременно с похищениями.

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