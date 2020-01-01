ТОП-5 новых фильмов ужасов, которые впечатлят и напугают

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Свежие фильмы ужасов /Flickr

Многие считают, что современные фильмы ужасов уже не такие, как были раньше, и являются чуть ли не самым слабым жанром новой эпохи кинематографа. Но это мнение ошибочно, ведь за последнее время вышло большое количество отличных, жутких, страшных и интересных хорроров. И ТОП-5 таких редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Реинкарнация (2018)

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Энни всегда жила в спокойном доме, но после смерти ее матери начало происходить нечто странное, что поставило жизнь ее и ее близких под угрозу. И чем дальше, тем будоражащая ситуация ухудшается.

Ведьма (2015)

Главные герои - люди, которые живут в мире, где начался настоящий религиозный фанатизм. Но злые силы от этого лишь становятся яростнее, и они стали свидетелями этого, поэтому и решили переехать на уединенную ферму. Но вскоре происходит ужасное, ведь пропадает их младенец.

Доктор Сон (2019)

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Продолжение фильма Сияние, в котором один из сыновей, переживший кошмар в отеле Оверлук, уже вырос и теперь пытается завязать с жизнью алкоголика. Однажды с ним связывается девочка, которая владеет тем самым сиянием, и ей нужна помощь - за ней следуют охотники на таких же детей, как она сама.

Прочь (2017)

Молодой парень из Нью-Йорка вот-вот должен познакомиться с родителями своей девушки, к которым они как раз едут в загородный дом. Он знает, что те принадлежат к элитному обществу, но то, кем они являются на самом деле, станет для него самым большим потрясением в жизни.

Заклятие 2 (2016)

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Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррэйн Уоррены на этот раз отправляются в Лондон, где живут мать-одиночка и ее четверо детей. Они заявляют, что ужасные темные силы живут в их доме. И теперь нужно выяснить, почему это случилось именно с их семьей.

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