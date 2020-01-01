Поделись







Фильмы про эпидемии и вирусы /Flickr

Многие из нас боятся заразиться опасными или даже смертельными вирусами или стать свидетелями того, как они расходятся по всему миру, особенно, на фоне последних событий. Беспокоиться и волноваться лучше при просмотре фильма, вспоминая, какое представления об эпидемиях бывают в киномирах.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 волнующих фильмов про вирусы и эпидемии.

Заражение (2011)

Читай также: ТОП-5 отличных и зрелищных фильмов про апокалипсис

История, которая начинается с девушки по имени Бэт, заразившейся неизвестным вирусом, который причинил смерть. Врачи не знают, что делать, ведь еще не сталкивались с этим. А в это время эпидемия начала распространяться по миру.

Свет моей жизни (2019)

Уже восемь лет опасный вирус, поразивший всю Землю, убивает женщин. В центре сюжета - мужчина с 12-летней дочерью, у которой, как оказалось, иммунитет к этой болезни. Они путешествуют по лесам, ведь ее нужно оберегать от опасностей, которых вокруг бесчисленное количество.

Поезд в Пусан (2016)

Читай также: ТОП-5 шикарных современных научно-фантастических фильмов

Южнокорейская лента, рассказывающая о девочке, которая на свой День рождения хочет отправиться к маме в Пусан. Она садится в поезд, но оказывается, что в их страну пришел опасный вирус, поражающий всех вокруг, а Пусан - единственный город, в котором его нет. Дорога длиною в 442 километра станет долгой борьбой за выживание.

Разрисованная вуаль (2006)

На дворе 1920-ые. Молодой врач вместе со своей женой, которая не была ему верна, отправляется в китайскую деревню, где на людей обрушилась эпидемия холеры. И то, как он относится к своей работе, заставляет девушку взглянуть на супруга под другим углом.

Война миров Z (2013)

Читай также: ТОП-5 поразительных фильмов-антиутопий

Джерри - бывший сотрудник ООН, оказавшийся в самом эпицентре эпидемии вируса, который превращает людей в зомби. Он оставляет свою семью, чтобы вместе с командой отправиться на поиски противоядия, став чуть ли не единственным, на кого возложена судьба человечества.

Ранее мы писали о пяти впечатляющих фильмах про постапокалипсис