ТОП-5 шикарных современных научно-фантастических фильмов

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Научно-фантастические фильмы /Flickr

Фантастика и наука еще из испокон веков объединялись творцами для размышлений о том, каким может быть будущее, развитие, исход тех или иных событий и многом другом. Помимо сильного нарратива в них также есть красивая картинка с мощными спецэффектами, а с фильмами этого жанра можно с удовольствием проводить время.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных научно-фантастических фильмов.

Пассажиры (2016)

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На космическом корабле летят на планету, которая станет новым домом, 5000 человек, погруженных в искусственный сон. Но однажды двое из них просыпаются и понимают, что им никуда не деться, а впереди - девяносто лет путешествия.

Заражение (2011)

После одного случая с неизвестной смертельной болезнью врачи начинают лишь догадываться о том, что появился необычный вирус. Но когда эпидемия начинает распространятся по городам и странам, она становится страшнее всех остальных заболеваний. И ее нужно остановить, во что бы то ни стало.

Обливион (2013)

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Отличная и зрелищная картина, события которой разворачиваются в будущем, когда после сражений с инопланетянами Земля стала непригодной для жизни, а люди практически все переселились на новую планету. Один из пока еще оставшихся - техник по обслуживанию дронов, обнаруживший в ходе задания выживший экипаж корабля NASA, который робот попытался уничтожить. Однако одна женщина осталась жива.

Робот по имени Чаппи (2015)

Чаппи - это уникальный робот, у которого нет аналогов. Все дело в том, что он умеет чувствовать и испытывать эмоции, а поэтому на него, как и на любого ребенка, влияет окружающий мир. Вот только кто-то видит в этом создании с искусственным разумом светлое будущее, а кто-то - огромную угрозу для всего сущего.

Марсианин (2015)

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Главный герой - инженер и биолог Марк Уотни, который единственный, по стечению обстоятельств, из миссии Арес-3 остался на Марсе, ведь все остальные покинули планету из-за бури. Теперь ему нужно выжить, потому что связи с Землей нет, никого вокруг тоже (кроме живого модуля), а следующая экспедиция прибудет лишь через четыре года.

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