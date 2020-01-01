ТОП-5 классных фильмов, которые радуют своей зрелищностью

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Зрелищные фильмы /Flickr

Иногда, чтобы отвлечься от ежедневной суеты, забот и всего остального, хочется расслабиться у телевизора, ноутбука или даже телефона с хорошим кино, которое однозначно порадует своим сюжетом, зрелищность и красотой, захватывая внимание на пару часов. И именно пять таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Хан Соло: Звездные Войны. Истории (2018)

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Отличный блокбастер Рона Ховарда, существующий во вселенной Звездных Войн, но события которого разворачиваются за много лет до основного сюжета саги. В центре сюжета - еще молодой космический сорвиголова Хан Соло и его друг Чубакка, которым предстоит через многое пройти прежде, чем они встретят Люка и Лею.

Жизнь Пи (2012)

Невероятно красивая и захватывающая лента о парне по имени Пи, который активно познавал окружающий мир, а после был вынужден покинуть Индию вместе с родителями. Но их корабль потерпел крушение, а сам он остался посреди океана в компании бенгальского тигра, гиены, зебры и орангутанга.

Дюнкерк (2017)

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В самом начале Второй мировой войны британские войска и их союзники оказались окружены врагами, находясь спиной к воде. Тиски сжимались, но всех их в итоге спасли. И эта сильная картина Кристофера Нолана впечатляет своим повествованием, монтажом, звуком и, конечно же, визуальным рядом.

Человек-паук: Вдали от дома (2017)

Легкий, интересный и красивый супергеройский блокбастер о дружелюбном соседе Человеке-пауке, в которого перевоплощается школьник Питер Паркер. Он вместе со своими одноклассниками отправляется в путешествие по Европе, но даже там его поджидают враги, с которыми нужно справиться, не попавшись на глаза остальным. Но здесь ему предстоит еще и познакомиться одним очень загадочным героем.

Прогулка (2015)

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Эта лента, основана на реальных событиях, когда французский канатоходец решил пройтись между двумя только что построенными башнями-близнецами в Нью-Йорке. А это, к слову, аж 400 метров высоты! И будьте уверены, при просмотре острые ощущение гарантированы!

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