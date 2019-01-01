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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

Многолетняя и чуть ли не самая культовая кинофраншиза под названием Звездные Войны, созданная Джорджем Лукасом, началась в далеком 1977-ом году. Ее феномен был в абсолютной оригинальности, удивительных для того времени спецэффектах, захватывающей истории, а также в том, что стартовала она сразу же с четвертой части. Вторая трилогия (1999-2005) стала приквелом, а третья, как это не удивительно, первым полноценным сиквелом серии. Таким образом, за сорок два года образовалась трилогия трилогий, полностью связанная, но не без изъянов. И теперь она подходит к своему логическому завершению в девятом эпизоде под названием Скайуокер. Восход, за режиссуру которого снова взялся Джей Джей Абрамс, вернувший Звездные Войны на экраны в 2015-ом году.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

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Основной задачей Абрамса, конечно же, стало завершение многолетней истории, подведение черты, grand finale. Но не менее важной задачей было исправить все то, что наделал Райан Джонсон в Последних Джедаях, то бишь в предыдущей части, которую уже принято считать чуть ли не самой худшей в серии (даже хуже Атаки Клонов, что казалось невозможным). Джонсон не то, что не справился с историей, но умудрился еще настолько отвлечь внимание зрителей от новых персонажей, что те, не успевшие полюбиться даже фанатам, и вовсе померкли на фоне сюжетных поворотов, эффектов и безудержного экшена. Но Абрамсу удалось снова собрать всех воедино и даже поставить их против не только абсолютного порядка, но и значимого в рамках всей франшизы антагониста, о котором даже речи не было в предыдущих эпизодах, но того требовала ожидаемая масштабность концовки саги.

Главная проблема так называемой современной трилогии Звездных Войн в том, что у нее неинтересные и пластмассовые персонажи. В новых частях создателям удалось вернуть героев из оригинала (в этом эпизоде снова есть даже Лея Органо в исполнении Кэрри Фишер, которая скончалась еще в конце 2016-го), которых любит фан-база и за которыми, по правде говоря, и пошли в 2015-ом году в кинотеатры. Но история все-таки закручивается вокруг свежих фигур, а они не сработали как в седьмом эпизоде, так и в этом, хотя сценаристы всеми силами и попытались провернуть обратное. Рей, Финн и один из полуантагонистов (сын Леи и Хана) Бен Соло, который взял себе прозвище Кайло Рен, почти никак не эмоционируют со зрителем, а актеры выдают слабую игру. Но если в случае с Дэйзи Риддли и Джоном Бойега (их практически не зовут в другие масштабные проекты) все в целом понятно, то с Адамом Драйвером происходит настоящий парадокс, ведь незадолго до премьеры Скайуокера на Netflix вышла Брачная история, где он блестяще исполнил ведущую роль и собирает за нее награды или хотя бы номинации на престижные кинопремии. Но важно отметить, что все это за исключением По Дэмерона, который в прошлых фильмах подавал надежды своей харизмой, а здесь стал настоящей рок-звездой, в исполнении отличного актера Оскара Айзека, уже неоднократно доказывающего, что он может примерять на себя самые разные образы.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

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Джей Джею Абрамсу удалось ответить на некоторые вопросы, мучавшие зрителей со времен Пробуждения Силы (не говоря уже о Последних Джедаях). И это не обошлось без применения сюжетных поворотов. Вот только они не удивляют во многом потому, что не объясняются должным образом (хромающие персонажи тут тоже виновны), и потому, что сделаны в угоду снова-таки лишь эпичности последней части. Кроме этого, ценой ответов стало появление других вопросов (например, о главном злодее, причины появления которого отданы на рассуждение зрителям) и логических дыр. И все это лишь для того, чтобы закрыть многие недосказанности. Но стоит отдать должное режиссеру, ведь ему удалось хотя бы частично приблизиться к атмосфере оригинальных Звездных Войн с тем самым духом приключений, появлением какой-никакой химии между героями, уже лучшей постановкой боев (в отличие от предыдущего эпизода), насыщенным визуалом, монтажом, знаменитыми переходами между сценами, и, конечно же, великолепным саундтреком.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход - это уже не попытка сделать что-нибудь с культовой сагой, а полноценное завершение всей серии, начавшейся в 1977-ом году. Здесь есть и зрелищность с дорогими спецэффектами, на которые Disney не жалеет денег (фильм-то окупится), и невероятно огромный фан-сервис (от любимых оригинальных героев и милых существ до средств передвижения и атрибутики), и даже несколько историй в одной. Этот фильм можно было бы сравнить с Мстителями: Финал от тех же Disney, ведь он тоже завершил долгоиграющую сагу, да и в обеих картинах есть длинные экспозиции, решающие моменты (например, баталии с большим количеством персонажей), запутанность, большое количество происходящего на экране и твисты. Но все-таки марвеловский кинокомикс срабатывает лучше, как минимум, потому, что он целостнее не только в рамках одного фильма, но и в рамках всей киновселенной, чего нельзя сказать о всех новых Звездных Войнах. Но в итоге Скайуокер. Восход - это вполне приемлемый финал современной трилогии и без эпитетов завершение целой кинематографической эпохи. В будущем еще снимут новые фильмы, которые войдут в киновселенную Звездных Войн, но это уже будут совершенно иные истории.

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