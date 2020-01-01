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Остросюжетные триллеры /Flickr

Иногда хочется, чтобы кино повеселило, расслабило или дало пищу для ума. Но временами появляется желание погрузиться в напряженные события, которые не дадут оторваться от экрана и заставят максимально сопереживать героям. И при просмотре их вы однозначно испытаете массу эмоций, напряжетесь и будете впечатлены сюжетом.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 остросюжетных триллеров, которые пощекочут нервы.

В объятиях лжи (2018)

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Главная героиня, переживающая из-за смерти матери, однажды находит женскую сумочку и решает вернуть ее хозяйке, которой оказалась женщина по имени Грета - одинокая вдова. Они становятся хорошими подругами, но однажды девушка замечает, что в шкафу Греты несколько таких сумок, а это, скорее всего, значит, что там еще много скелетов.

Пылающий (2018)

Встретив девушку, которую не видел уже несколько лет, молодой человек наполняется чувствами и соглашается присмотреть за ее кошкой, ведь та уезжает в Африку. Однако она приезжает не одна, а с богатым плейбоем по имени Бен, что рушит планы парня на счастливую совместную жизнь. Но не только это беспокоит его, ведь он узнает, что у Бена есть необычное и даже опасное хобби.

Капитан Филлипс (2013)

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Основанная на реальных событиях картина рассказывает о том, как в 2009-ом году возле африканских берегов экипаж корабля-контейнеровоза оказался захвачен сомалийскими пиратами. Но они в итоге не дают пленить себя, а злодеи вынуждены ретироваться. Вот только они прихватили с собой их капитана.

Ничего хорошего в отеле Эль-рояль (2018)

Семеро абсолютно разных и не знакомых друг с другом людей в один день встречаются в отеле Эль Рояль, находящемся на границе двух штатов. Каждый из них хранит свои секреты, которые никто и никогда не должен узнать, ведь это может привести к ужасным последствиям.

Идеальные незнакомцы (2015)

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Собравшись вместе за одним столом, друзья решают сыграть в одну забавную игру - любое сообщение, которое кому-либо из них придет, должно быть прочитано вслух так же, как и телефонный звонок, который нужно поставить на громкую связь. Но никто из них даже не знал, сколько грязи выльет такая затея.

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