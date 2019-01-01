ТОП-5 впечатляющих триллеров 2019 года

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Лучшие триллеры 2019 года /Flickr

Триллеры, которые держат в напряжении, иногда щекочут нервы и впечатляют невероятным сюжетом с цепляющей историей, всегда по-настоящему бесценны. В 2019-ом таких фильмов, которые, к слову, еще и радуют своим качеством, вышло немало. И все они заслуживают того, чтобы их время от времени пересматривали.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших триллеров 2019-го года.

Паразиты

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Сильный и уже нашумевший южнокорейский фильм, в центре сюжета которого - семья, которой приходится жить в полуподвальном помещении, воровать интернет и есть, что придется. Но однажды их сыну подверчивается одна работка в доме богатых людей, которая может изменить не только его жизнь, но и жизнь его родных. Главное - включить смекалку и хитрость.

Я иду искать

Выходя замуж за представителя богатого, но необычного рода, молодая девушка могла ожидать всякого, но только не смертельной игры в первую брачную ночь. Это организовали ее родственники и ей придется всеми силами попытаться выжить до рассвета.

Джокер

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Вряд ли кто-то будет спорить, что это один лучших триллеров и фильмов в целом, вышедших в этом году. История о комиксном злодее Джокере вышла как никогда мрачной и актуальной, ведь ему - неудачливому комику - придется столкнуться с настоящей жестокостью. Которая, кстати говоря, ничего хорошего не породит.

Стекло

Неуязвимый человек, безумец с хрупким телом и человек, в котором умещается множество личностей - эта троица, знакомая зрителю по фильмам М. Найта Шьямалана, теперь очутилась в психиатрической клинике. И психиатр Элли Стейпл намерена доказать, что у них нет сверхспособностей. Однако она не знает, что их решающая схватка уже очень близка.

Красивый, плохой, злой

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Главный герой - реальный человек по имени Тен Банди, живший в Америке прошлого столетия. Он - красив, обаятелен и очень добр. Однажды он находит настоящую любовь, но вскоре его обвиняют в жестоких убийствах нескольких женщин. Вот только совершал ли он их?

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