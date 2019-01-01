ТОП-5 потрясающих драм 2019 года

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Лучшие драмы 2019 года /Flickr

Уходящий 2019-ый многим запомнится, как год множества блокбастеров, а также новых лент от именитых режиссеров. У мирового кинематографа в конце десятилетия были и громкие взлеты, и ощутимые падения. Но помимо всего этого он был еще и насыщен крепкими, интересными, трогательными и даже очень важными драмами. И пять лучших из них редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Боль и слава

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История о режиссере, карьера которого уже находится на закате, и он решает вспомнить все, что осталось за его плечами, обернувшись назад. Там - любовь, страдание, радость, несчастье, чувства к матери, поиски успеха и многое другое. И это все подталкивает его к важным размышлениям о боли и славе.

Брачная история

Чувственная драма о режиссере театра и его супруге-актрисе, которые находятся в процессе развода. Она почувствовала, что потеряла себя, поэтому забрала сына и уехала. Он же был счастлив, но теперь вынужден нанять адвоката и разрываться между личной жизнью и работой.

Рокетмен

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Реджинальд Дуайт с самого детства был талантливым музыкантом, но застенчивым парнем, который не знал, как добиться похвалы от своего отца. Но со временем он стал все больше раскрывать свой талант, превращаясь в суперзвезду по имени Элтон Джон, о котором вот-вот узнает весь мир.

Ford против Ferrari

Еще одна нашумевшая биографическая лента этого года, которая повествует об автоконструкторе и гонщике, решившим вопреки всем создать новый спорткар. И их творение должно было стать конкурентом легендарной Ferrari на чемпионате мира во Франции.

Ирландец

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Крепкая, выдержанная и по-хорошему старческая гангстерская сага от живого классика Мартина Скорсезе, в которой снялись Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино. В центре сюжета - Фрэнк Ширан, работавший киллером мафии и сотрудничавший с профсоюзами. И эта история охватывает большой отрезок времени, показав целую эпоху огромного преступного мира.

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