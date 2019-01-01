ТОП-5 лучших фильмов ужасов 2019 года

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Хорроры 2019-го года /Flickr

В 2019-ом вышло немало ужастиков на большие экраны, а среди них было сразу несколько экранизаций романов знаменитого Стивена Кинга, продолжения знакомых историй, новые работы от хитовых киноделов и прочее. Но год был в целом богат и разнообразен разными жанрами, а в этот раз пришло время вспомнить самые лучшие хорроры.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных хорроров 2019 года.

Страшные истории для рассказа в темноте

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События этого хоррора разворачиваются в Хэллоуин 1968-го года, когда школьница Стелла со своими друзьями идет отмечать в нелепых костюмах этот праздник. Но в ходе обстоятельств они попадают в заброшенный особняк, о котором ходят жуткие легенды, и находят там книгу с рассказами. И ужасно то, что они могут пополняться не без последствий.

Доктор Сон

Продолжения культового хоррора Сияние, где теперь речь идет об одном из сыновей с паранормальными способностями, пережившего ту злосчастную ночь в отеле. Прошло уже много лет, и он был алкоголиком, а теперь помогает людям. Но однажды его находит одаренная девочка, за которой охотятся члены таинственной организации.

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Когда-то в детстве Аделаида пережила ужасное травмирующее событие, увидев свою копию в зеркальном лабиринте. Теперь она вместе со своей семьей приехала в дом родителей, расположенный неподалеку от того места. И ее не покидают ужасные мысли, хотя супруг и пытается успокоить ее. Но это до тех пор, пока возле дома не появляются странные и агрессивные люди.

Оно 2

Прошло 27 лет после судьбоносной встречи детей с клоуном Пеннивайзлом. Теперь они, уже будучи взрослыми, разъехались, но один из них остался в городке Дерри и позвонил остальным, чтобы сообщить, что жуткий убийца снова вернулся.

Проклятие Аннабель 3

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Демоническая кукла Аннабель уже находится в запертой комнате семьи Уорренов за надежным стеклом. Но близится ночь, когда она пробудит всех злых духов, которые там находятся.

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